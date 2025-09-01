Sáng 30/8, giữa lòng Thủ đô Hà Nội, chương trình Tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Đây là bước rà soát cuối cùng, có ý nghĩa quan trọng trước thời khắc chính thức và long trọng vào sáng 2/9.

Ngay từ nhiều ngày trước đó, không khí tại Hà Nội đã bắt đầu sôi động. Người dân từ khắp các tỉnh thành đổ về trung tâm, ai cũng mong muốn được tận mắt chứng kiến những màn diễu binh, diễu hành hoành tráng. Dù thời tiết có phần thất thường khi nắng gắt, lúc lại mưa rào thế nhưng sự nhiệt huyết, tự hào và lòng yêu nước của người dân vẫn không hề suy giảm.

1 ngày trước giờ G: Nhìn lại những khoảnh khắc hoành tráng đầy tự hào của buổi tổng duyệt A80

Từ đêm 28/8, không khí trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội đã bắt đầu “nóng” lên. Nhiều người dân đã tìm đến sớm để giữ chỗ đẹp. Đến chiều 29/8, vỉa hè dọc các tuyến đường đoàn diễu binh đi qua đã ken kín người. Đêm 29/8, cả Hà Nội gần như không ngủ với những ánh đèn rực rỡ, tiếng hát tự hào và chan chứa cảm xúc.

Điều đặc biệt là trong dòng người ấy, có cả trẻ nhỏ trong vòng tay cha mẹ, có cụ già tóc bạc, có những cựu chiến binh với huân chương lấp lánh trên ngực áo. Họ ngồi cùng nhau, cùng hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng", "Tiến quân ca", "Năm anh em trên một chiếc xe tăng"… Tiếng hát vang lên giữa đêm Hà Nội, giữa tiếng trống đội, tiếng bước chân tập dượt - như những giai điệu thiêng liêng của lòng yêu nước.

Đêm 29/8, cả Hà Nội gần như không ngủ với những ánh đèn rực rỡ, tiếng hát tự hào và chan chứa cảm xúc. Ảnh: Viết Thanh

Và rồi, buổi tổng duyệt đã không phụ lòng mong đợi của tất cả mọi người. Màn trình diễn của phi đội trực thăng, tiêm kích trên bầu trời Thủ đô khiến hàng vạn người phải trầm trồ, vỡ òa trong tự hào. Dưới mặt đất, các khối diễu binh, diễu hành bước đi hiên ngang, kỷ luật, thể hiện khí phách và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Màn trình diễn của phi đội trực thăng, tiêm kích trên bầu trời Thủ đô khiến hàng vạn người phải trầm trồ, vỡ òa trong tự hào. Ảnh: Trung Lê

Mỗi bước chân là một dấu ấn, mỗi khoảnh khắc như một bức tranh sống động, tái hiện tinh thần cách mạng, khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc. Những khung hình ấy không khác gì một thước phim điện ảnh - nhưng lần này, nó là hiện thực, là cảm xúc thật sự trên từng khuôn mặt rạng rỡ giữa lòng Thủ đô.

Biển người chật như nêm trên phố Liễu Giai. Ảnh: Di Anh

Đường phố Hà Nội phủ kín sắc đỏ tự hào. Ảnh: Nghĩa Lê

Đâu đâu cũng là tình yêu đất nước, là niềm tự hào 2 tiếng Việt Nam. Ảnh: Quân

Từng bước chân hiên ngang của chiến sĩ xen lẫn tiếng cổ vũ, hò reo của người dân. Ảnh: Trung Lê

Dàn xe tăng hùng dũng di chuyển trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nữ chiến sĩ gây ấn tượng mạnh. Ảnh: Duy Anh

Những thước phim "tuyệt đối điện ảnh" giữa lòng Thủ đô. Ảnh: Duy Anh

Ảnh: Viết Thanh

Chiến sĩ cúi người gửi lời cảm ơn đến tình cảm mà người dân dành cho đội diễu binh, diễu hành. Ảnh: Viết Thanh

Ảnh: CTV Châu Linh

Ảnh: CTV Châu Linh

Ảnh: CTV Châu Linh

Ảnh: CTV Châu Linh

Ảnh: CTV Châu Linh

Ảnh: CTV Châu Linh

Ảnh: CTV Châu Linh