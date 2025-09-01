Vụ 2 bé trai bị sát hại: Các cháu được đưa đến phòng trọ của bà nội tối hôm trước

Tối 31/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" liên quan đến vụ bà nội sát hại 2 cháu ở xã Như Quỳnh.

Trước đó, khoảng 7h45 cùng ngày, người dân trong thôn thôn Nhạc Miếu phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi trên sông.

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện bà Mai Thị Vân (bà nội của cháu bé) trong tình trạng bị thương nặng, bên cạnh là thi thể bé trai 12 tuổi (anh của cháu bé) đã tử vong.

Bà Vân được đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tối hôm trước, anh Nguyễn Văn P. (bố của 2 bé, ngụ xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) đưa các con đến phòng trọ của bà nội.

Bà Vân khai do có mâu thuẫn với gia đình nên sát hại 2 cháu rồi tự sát.

Hiện trường phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi (Ảnh: Công an nhân dân).

Bị can có thể đối diện mức hình phạt cao nhất

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm, trong vụ việc trên, thông tin bước đầu cho thấy xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt, không đáng có nhưng người bà đã nhẫn tâm sát hại cả 2 người cháu rồi tự vẫn là một hành vi quẫn trí và tàn ác.

Hai đứa trẻ - nạn nhân trong vụ án không có tội gì cả, không có lý do gì để phải mất mạng vì mâu thuẫn bực tức của người lớn. Bởi vậy, hành vi của người phụ nữ này có thể được xác định là có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, ngoài ra sát hại người dưới 16 tuổi cũng là những tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bởi vậy người phụ nữ này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người.

Hành vi giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ là những tình tiết tăng nặng có thể áp dụng để xử lý người phụ nữ này với mức hình phạt cao nhất.

Quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vấn đề tâm lý, nhận thức của người phụ nữ, làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc để làm căn cứ giải quyết vụ việc đồng thời làm cơ sở để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm. Với những người có tâm lý bất ổn, nhận thức hạn chế, cần phải có những kiểm soát để tránh thực hiện các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em như vụ án này.