Tuyệt đối điện ảnh: Dàn khí tài và xe tăng uy lực phô diễn sức mạnh quân đội giữa lòng Thủ đô sáng 2/9

Sáng 2/9, các khối diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã đi qua Quảng trường Ba Đình trong tiếng hò reo, niềm hân hoan và vòng tay nồng nhiệt của người dân Thủ đô. Từng bước đi uy nghiêm của các chiến sĩ hòa cùng nhịp trống, tiếng kèn vang vọng, tạo nên không khí trang trọng nhưng cũng đầy gần gũi, ấm áp.
Sau khi làm lễ tại Quảng trường, đoàn diễu binh cùng dàn khí tài hiện đại tiến ra các tuyến phố, nơi hàng chục ngàn người dân háo hức chờ sẵn suốt nhiều giờ đồng hồ. Những tràng vỗ tay, nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay thân thiện của người dân hòa cùng nhịp bước đều đặn của chiến sĩ, tạo nên một bức tranh sống động về tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.
Sau nhiều ngày tập luyện vất vả, các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đi giữa vòng tay nhân dân, họ cúi gập người cảm ơn sự cổ vũ nồng nhiệt, để lại khoảnh khắc xúc động, khiến nhiều người không khỏi rưng rưng.
Sau những phút giây nghiêm trang tại lễ đài, các chiến sĩ trở nên gần gũi hơn với người dân. Họ mỉm cười, vẫy tay chào và bắn tim, thay cho lời cảm ơn sâu sắc đến sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Không khí trở nên ấm áp, vui tươi, từng tràng vỗ tay và nụ cười của người dân hòa cùng nhịp bước uy nghi của các khối diễu binh, tạo nên khoảnh khắc vừa trang trọng vừa chan chứa tình quân dân.
Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay, không chỉ là dịp kỷ niệm 80 năm lịch sử hào hùng, mà còn là khoảnh khắc chứng kiến niềm tự hào và sự gắn kết bền chặt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô.