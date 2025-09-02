Triển lãm số “95 năm Cờ Đảng soi đường” đang trở thành “điểm hẹn” lịch sử trong những ngày Tết Độc lập

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) là dịp để mỗi người Việt Nam cùng nhìn lại những trang sử vàng của dân tộc. Những ngày này, không khí tự hào, xúc động đang lan tỏa trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ các tuyến phố rợp cờ hoa cho đến những hoạt động kỷ niệm sôi nổi. Trong dòng chảy ấy, triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường" tại https://dangcongsan.nhandan.vn/trienlamso.htm trở thành "cánh cửa" cho giới trẻ Việt ở bất kỳ đâu từ thành thị đến vùng sâu vùng xa, trong nước hay ngoài nước đều có thể "bước vào" hành trình lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Nội dung lịch sử được hệ thống đầy đủ, khoa học, dễ nắm bắt

Điểm nổi bật của triển lãm số là khả năng tái hiện chính xác và sinh động như không gian triển lãm thật, nơi tư liệu, sự kiện và hiện vật được hệ thống theo mạch nội dung khoa học, giúp người tham quan dễ dàng tiếp cận. Với sự phân bố thành 8 phân khu, mỗi không gian triển lãm là một "bản trường ca" của thị giác, cảm xúc và trí tuệ về hành trình lịch sử của dân tộc. Mỗi câu chuyện tại các không gian triển lãm được liên kết chặt chẽ, tạo cảm giác liền mạch, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, bản lĩnh kiên trung, khát vọng phát triển không ngừng.

Lấy cảm hứng từ thành Cổ Loa, triển lãm được thiết kế theo hình xoắn ốc.

Triển lãm chia thành ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất là hành trình 95 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thứ hai là cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Nội dung thứ ba: Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ - Những trang sử vàng, được trình bày dưới dạng sách điện tử.

Hình thức sống động, hiện đại trên nền tảng số

Khác với hình dung quen thuộc về bảo tàng hay triển lãm truyền thống, triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường" mang đến một cách tiếp cận mới mẻ cho người trẻ.

Dự án triển lãm ảo được xây dựng với những công nghệ tối tân hàng đầu, phát triển trên Unity 6.0 với nền tảng WebGL, cho phép truy cập trực tiếp qua trình duyệt trên cả PC và thiết bị di động. Theo đó, đơn vị triển khai đã áp dụng nhiều công nghệ cốt lõi để tái hiện không gian triển lãm 3D chân thực và tương tác mượt mà, tối ưu trên nền tảng web mà vẫn sắc nét, tối ưu tốc độ tải, dễ dàng tiếp cận với bà con mọi miền, kể cả vùng sâu, vùng xa.

Ngay khi bắt đầu hành trình, nhân vật hướng dẫn viên ảo 3D (simulate human 3D) xuất hiện để đồng hành, tạo cảm giác gần gũi như đang được nhập vai và tham quan trực tiếp tại triển lãm truyền thống.

Các không gian tại triển lãm số được thể hiện trực quan, giàu cảm xúc.

Chỉ cần một thiết bị kết nối internet, một cú click chuột, người tham quan có thể dễ dàng "ghé thăm" các không gian. Thay vì chỉ đọc và ghi nhớ, người trẻ khi đến với triển lãm số còn có thể tương tác trực tiếp như: xoay hiện vật 360 độ, tiếp cận những di vật quý từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được số hóa bằng công nghệ scan 3D, xem phiên bản số và thông tin về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem hình ảnh xác máy bay B52 rơi xuống Hà Nội, cùng những tờ báo đầu tiên của Đảng như báo Cứu Quốc, báo Nhân Dân, báo Cờ Giải Phóng, tranh sơn dầu tái hiện Hội nghị thành lập Đảng năm 1930…

Song song, âm thanh tại triển lãm số cũng được thiết kế sống động, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng hiện đại, giúp lịch sử trở nên chân thực, hấp dẫn hơn đối với giới trẻ.

Là một bạn trẻ yêu thích tìm hiểu lịch sử qua phim ảnh và tài liệu, bạn Quỳnh Chi (26 tuổi, Đồng Nai) háo hức chia sẻ: "Việc được trực tiếp lật giở sách tương tác, quan sát hiện vật 3D hay đọc lại những tờ báo cách mạng ngay trên màn hình mang lại cảm giác như đang khám phá một thế giới mới. Cách thể hiện này giúp em vừa hiểu rõ hơn về lịch sử, vừa là động lực để tự tìm tòi thêm hành trình mà dân tộc đã đi qua".

Trải nghiệm triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" qua không gian số, bạn Quỳnh Chi càng thêm háo hức đón Tết Độc lập.

Giàu ý nghĩa, hun đúc khát vọng thế hệ trẻ

Với thế hệ trẻ, triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường" là bước tiến quan trọng trong đổi mới cách tiếp cận truyền thống cách mạng trong thời đại số. Đây là cầu nối để lịch sử Đảng đến gần hơn với công chúng và giới trẻ, không chỉ qua ký ức và tư liệu, mà qua trải nghiệm trực quan, cảm xúc và sự kết nối công nghệ. Triển lãm góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp tinh thần yêu nước và khơi gợi trách nhiệm chung tay dựng xây, phát triển đất nước.

Là một người trẻ sinh sống và làm việc tại TP.HCM, Loan Hương (28 tuổi), tìm đến triển lãm số như một cách ôn lại lịch sử trong những ngày Tết Độc lập, chia sẻ: "Công nghệ tại triển lãm số không làm mất đi sự thiêng liêng của lịch sử, mà ngược lại, giúp thế hệ trẻ tụi mình hiểu và cảm nhận rõ hơn những hy sinh, nỗ lực của cha ông. Đó không chỉ là sự tự hào, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trẻ hôm nay trong việc tiếp nối hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước".

"Học" lịch sử qua triển lãm số, cảm nhận của bạn Loan Hương là sự lắng đọng, thiêng liêng giữa bầu không khí đại lễ.

Với sự kết hợp giữa công nghệ 3D, hình ảnh, âm thanh và nội dung được hệ thống hóa khoa học, triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường" đã trở thành một trải nghiệm lịch sử liền mạch cho người trẻ ở bất kỳ đâu. Đây là minh chứng rằng lịch sử luôn hiện diện trong đời sống hôm nay, và là nguồn khích lệ để thế hệ trẻ tiếp tục viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc.