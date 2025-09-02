Những điều nhỏ xíu khiến Tết độc lập trọn niềm vui

“Lì xì” bất ngờ trong Tết Độc lập

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ quyết định gửi tặng 100.000 đồng cho toàn thể người dân cả nước như một món quà Tết Độc lập. Bộ Tài chính cho biết việc phát quà sẽ bắt đầu từ ngày 30/8 và hoàn tất trước 2/9; trường hợp chậm trễ cũng không quá ngày 15/9.

“Lì xì đặc biệt” dịp Tết Độc lập này khiến không khí những ngày cận kề dịp lễ càng thêm rộn ràng.

Có người hạnh phúc đến mức không nỡ tiêu mà nâng niu, đóng khung giữ làm kỷ niệm. Có người lại gửi ngay vào quỹ ủng hộ để san sẻ niềm vui cho cộng đồng. Nhiều gia đình, nhóm bạn bè cùng gom số tiền nhận được để tổ chức bữa cơm sum vầy, ăn mừng ngày lễ lớn của dân tộc.

Ảnh: MXH

Tại các điểm phát, đâu đâu cũng vang tiếng cười nói, không khí náo nức chẳng khác nào một ngày hội.

Vượt lên trên giá trị vật chất, 100.000 đồng ấy là sợi dây kết nối, là niềm tự hào bởi nó gói ghém sự quan tâm, sẻ chia từ Đảng và nhà nước đến Nhân dân.

Từ một Việt Nam non trẻ năm 1945, khi ngân khố quốc gia chỉ còn vỏn vẹn 1.250.000 đồng Đông Dương, phần lớn đã rách nát và mất giá trị, đất nước phải bước qua vô vàn gian khó để tồn tại. Để rồi đến 80 năm sau, hôm nay mỗi người chúng ta đều cùng nhau có trong tay một “lì xì” nhỏ, cùng nhau đón Tết Độc lập trong niềm vui chung.

Hàng nghìn ghế ưu tiên cho các cựu chiến binh

Chiều 1/9, phường Ba Đình, TP. Hà Nội thông báo đã bố trí 8.000 ghế ưu tiên trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương, dành cho các cựu chiến binh theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trước đó, tại buổi tổng duyệt chương trình A80, Công an TP Hà Nội cũng đã sắp xếp hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên ở cùng khu vực, dành riêng cho cựu chiến binh và người cao tuổi.

Việc chuẩn bị này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, trang trọng để những thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh, những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, có thể trực tiếp chứng kiến không khí hào hùng của buổi tổng duyệt. Khu vực ưu tiên được bố trí tại vị trí lý tưởng, tầm nhìn rộng, giúp đại biểu và nhân dân cao tuổi theo dõi toàn cảnh chương trình một cách thoải mái và thuận tiện.

Người dân vẫy chào các cựu chiến binh (Ảnh: Nghĩa Lê)

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ đảm bảo an ninh trật tự mà còn thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước. Hình ảnh chu đáo này khiến các cựu chiến binh không khỏi xúc động, đồng thời nhận được nhiều lời ngợi khen trên mạng xã hội.

Nhiều cựu chiến binh không giấu được niềm xúc động khi được đón tiếp chu đáo tại khu vực ưu tiên. Ông Nguyễn Ngọc Hậu, cựu chiến binh Bắc Giang từng tham gia lực lượng biệt động Sài Gòn, bày tỏ sự vinh dự khi được Đảng, Nhà nước và người dân Hà Nội tạo điều kiện để trực tiếp theo dõi lễ kỷ niệm, coi đó như một dịp đoàn tụ đầy ấm áp với đồng đội.

Cùng chung cảm xúc, cô Phạm Thị Tuyến, cựu chiến binh Hà Nội, chia sẻ rằng được quan tâm, tri ân sau những năm tháng cống hiến là niềm hạnh phúc lớn:

“Được Đảng và Nhà nước quan tâm thế này là niềm vinh hạnh lớn. Cô cảm thấy tuổi thanh xuân của mình như vậy là quá mỹ mãn rồi. Được phục vụ, cống hiến và được quan tâm đến bây giờ là điều thật sự ý nghĩa.”

Dựng nhà bạt dã chiến, mở cửa Nhà Quốc hội phục vụ nhân dân

Để phục vụ người dân tham quan Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, UBND TP Hà Nội đã triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến, đảm bảo nơi nghỉ ngơi, che nắng, trú mưa cho nhân dân trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ảnh: Viết Thanh

Cùng với đó, ngày 31/8, Văn phòng Quốc hội thông báo nhân dịp này, Nhà Quốc hội và các trụ sở cơ quan của Quốc hội sẽ mở cửa, tạo cơ hội cho nhân dân trải nghiệm, chụp ảnh và tìm hiểu về không gian làm việc của các cơ quan nhà nước. Người dân được phép vào Nhà Quốc hội số 1 đường Độc Lập, tham quan sảnh tầng 1, đường Bắc Sơn, đồng thời sử dụng các khu vực này để nghỉ ngơi, giải quyết nhu cầu cá nhân hoặc trú mưa.

Thời tiết Hà Nội những ngày trước dịp đại lễ khá thất thường, việc chuẩn bị kỹ lưỡng này không chỉ khiến người dân thoải mái mà còn làm tăng thêm không khí hào hùng, phấn khởi cho ngày lễ trọng đại của Thủ đô.

Ảnh: Viết Thanh

Nhiều gia đình ngồi trong nhà bạt trú mưa

Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí trang trọng, hùng tráng, để lại nhiều cảm xúc tự hào.

Nhiều người xem truyền hình trực tiếp buổi lễ, đặc biệt chú ý đến hình ảnh một cụ bà tóc bạc trắng, vấn khăn, mặc áo dài đỏ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến, quê ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh (trước thuộc thôn Liên Công, phường Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh cũ).

Bà Trần Thị Huyến sinh ra trong một gia đình cách mạng. Cha của bà là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh khi bà mới tròn hai tháng tuổi.

Trải qua nhiều biến cố lịch sử, bà Trần Thị Huyến tiếp tục cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc khi hai người con trai của bà là liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980).

Hiện tại, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến sống cùng gia đình người con trai út tại phường Trần Phú.

Hoà Bình và Hạnh Phúc

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đại lễ kỷ niệm Quốc khánh diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy hào hùng. Trong buổi lễ hoành tráng ấy, có một điều nhỏ đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Buổi lễ mở đầu bằng phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình và khép lại trên sóng truyền hình trực tiếp của VTV với những lời dẫn đầy cảm xúc của biên tập viên Hạnh Phúc.

Ảnh: VTV

Nhiều người cho rằng sự tên gọi “Hòa Bình” và “Hạnh Phúc” chỉ là tình cờ. Nhưng với không ít người chứng kiến, đây dường như là một sắp xếp tinh tế, gửi gắm thông điệp sâu sắc: một khát vọng dân tộc Việt Nam luôn sống trong hòa bình và hạnh phúc.

“Hòa Bình và Hạnh Phúc chính là điều mà dân tộc ta vẫn luôn mong ước và đã có được. Cảm ơn Đảng và Nhà nước”

“Có lẽ đó chính là mong ước cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam luôn sống trong Hòa Bình - Hạnh Phúc” một khán giả khác chia sẻ.

Dù nhịp sống hối hả biết bao nhiêu thì hoà bình - hạnh phúc là những điều mà bao thế hệ người Việt Nam vẫn luôn mong muốn và cũng sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá để có được. Và khi điều đó được thể hiện - dù là vô tình hay hữu ý - trong những thời khắc quan trọng thì những giá trị lại càng trở nên thiêng liêng, cao quý hơn bao giờ hết.