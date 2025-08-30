Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo

Nhóm PV, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 12:45 30/08/2025
Dàn tiêm kích, trực thăng và máy bay vận tải của Không quân Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên cùng trình diễn trong lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 1.

Sáng 30/8, vào lúc 6h30, chương trình Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 2.

Xuất phát từ sân bay Hòa Lạc, đội hình trực thăng tiến về bầu trời Quảng trường Ba Đình lịch sử, mở đầu cho màn trình diễn không quân đầy khí thế trong Đại lễ A80

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 3.

Đây cũng là lần đầu tiên các biên đội bay tổng duyệt cùng với các khối diễu binh, diễu hành dưới mặt đất

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 4.

Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tiếp nối là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C-212i - những “chiến binh thầm lặng” của bầu trời.

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 5.

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 6.

Đặc biệt, lần đầu tiên, các tiêm kích SU-30 thực hiện màn thả bẫy nhiệt khi bay qua Quảng trường Ba Đình

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 7.

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 8.

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 9.

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 10.

Hình ảnh rực sáng trên bầu trời xanh không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ mà còn để lại trong lòng người dân niềm tự hào sâu sắc về lực lượng không quân anh hùng

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 11.

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 12.

Màn biểu diễn mãn nhãn khiến nhiều người không khỏi trầm trồ nhìn ngắm

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 13.

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 14.

Clip mãn nhãn: Tiêm kích SU-30MK2 lần đầu thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, người dân nín thở dõi theo- Ảnh 15.

