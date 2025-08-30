Thế hệ trẻ được truyền lửa khi nghe các bậc lão thành kể về một thời đầy khát vọng độc lập, tự do của cha anh

Đây là dịp để thế hệ trẻ được trực tiếp lắng nghe, tìm hiểu về những mốc son lịch sử và khát vọng cháy bỏng đã hun đúc nên nền độc lập hôm nay.

Khát vọng cháy bỏng từ những ký ức lịch sử

Với vai trò dẫn dắt, Nhà thơ Hữu Việt – nguyên Trưởng Ban Văn hóa – Văn nghệ Báo Nhân Dân, hiện là Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa X – đã mở ra không gian trang trọng nhưng gần gũi, nơi lịch sử được kể lại bằng cả ký ức và cảm xúc.

Tọa đàm là dịp để thế hệ trẻ lắng nghe ký ức lịch sử, soi chiếu bản thân và hành động vì tương lai đất nước.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của các khách mời: PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà – nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các diễn giả đã cùng tái hiện lại những cột mốc lịch sử trọng đại: từ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khởi nghĩa Bắc Sơn, ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, cho đến Cách mạng Tháng Tám và sự kiện 2/9/1945 – khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mỗi mốc sự kiện không chỉ được nhắc lại bằng con số mà còn bằng góc nhìn nghiên cứu và ký ức của thế hệ đi trước, khiến buổi tọa đàm trở thành "cầu nối" sống động: người trẻ vừa học lịch sử, vừa thấu cảm lịch sử bằng trái tim và trách nhiệm.

Ông Lưu Xuân Lại xúc động: "Ngày ấy, chúng tôi chỉ có một niềm tin duy nhất: đất nước nhất định phải độc lập, nhân dân nhất định phải tự do."

Trong không khí đó, ông Lưu Xuân Lại (phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) xúc động chia sẻ: "Chúng tôi đã sống trong những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ, khi đất nước còn muôn vàn khó khăn. Ngày đất nước giành được độc lập, tự do, niềm vui ấy thật không gì sánh bằng. Tôi chỉ mong thế hệ trẻ hôm nay luôn giữ vững niềm tin vào Đảng, tiếp nối truyền thống cha ông, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh".

"Thế hệ trẻ chúng em xin hứa sẽ không ngừng rèn luyện, học tập và sống có trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên của dân tộc".

Từ hàng ghế người tham dự, bạn Nguyễn Gia Tuấn Anh (Hà Nội) xúc động: "Được nghe các bác kể lại cột mốc lịch sử, em cảm thấy lịch sử gần gũi hơn bao giờ hết. Em càng hiểu rằng tự do hôm nay không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng máu xương".

Hào khí 95 năm sống động trong từng khoảnh khắc

Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" vẫn sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 5/9, hứa hẹn mang đến cho công chúng một hành trình trực quan và giàu cảm xúc. Không khí sôi nổi lan tỏa khắp không gian: các cựu chiến binh xúc động khi đứng trước những kỷ vật gắn bó cả tuổi xuân; giới trẻ hào hứng check-in, quay clip chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội; các em nhỏ thích thú với công nghệ tương tác, nơi từng trang sử được "sống dậy" qua hình ảnh 3D, mô hình thực tế ảo.

Đặc biệt, triển lãm được quy hoạch thành 8 phân khu trưng bày, tái hiện toàn diện chặng đường vẻ vang của Đảng và dân tộc. Các không gian đi từ những ngày Đảng ra đời, lãnh đạo nhân dân giành độc lập, đến công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, triển lãm còn dành một phần trang trọng khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ, và gửi gắm khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Lắng nghe thế hệ cha ông kể lại lịch sử, là niềm hạnh phúc của thế hệ trẻ hôm nay.

Đặc biệt, nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng khoảnh khắc dừng chân tại không gian triển lãm "Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; các đồng chí Tổng Bí thư qua các thời kỳ" để lại trong họ nhiều xúc động nhất. "Được nhìn lại chân dung Bác và các đồng chí lãnh đạo qua từng giai đoạn, em cảm nhận rõ hơn về sự kế thừa, tiếp nối và cả trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với tương lai đất nước" - bạn Hồng Nhung (Hà Nội) chia sẻ.

Hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử Đảng (Media Tour) thu hút đông đảo người tham gia.

Ngoài tọa đàm, triển lãm còn tổ chức các Hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử Đảng (Media Tour). Với sự hướng dẫn của các chuyên gia giàu kiến thức và góc nhìn đa chiều, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có cơ hội tham quan, trải nghiệm và khám phá những điểm nhấn tiêu biểu của triển lãm. Tại từng không gian, những câu chuyện lịch sử ý nghĩa được tái hiện sinh động, giúp người tham dự hiểu sâu hơn về hành trình hình thành, phát triển và những giá trị cốt lõi của Đảng ta.

Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" không chỉ là hành trình tái hiện những mốc son chói lọi, mà còn là dịp để thế hệ trẻ hôm nay trực tiếp "chạm" vào lịch sử qua hình ảnh, tư liệu sống động. Đó là trải nghiệm không sách vở nào thay thế được, giúp họ nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

Ngọn lửa nối dài từ cha ông đến thế hệ trẻ

Cả buổi tọa đàm và triển lãm đều cho thấy: lịch sử không hề xa xôi, mà luôn hiện hữu trong từng ký ức, từng hiện vật, từng câu chuyện. Từ khát vọng độc lập, tự do của cha ông, thế hệ trẻ hôm nay có thêm niềm tin và động lực để nuôi dưỡng khát vọng học tập, lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng một Việt Nam phát triển, hùng cường, sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Những "ngọn lửa" được thắp lên từ ký ức và trải nghiệm hôm nay sẽ tiếp tục cháy trong hành trình của người trẻ ngày mai.