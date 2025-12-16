Tùng Dương ra mắt MV "Rạng ngời Việt Nam tôi": “Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam”

Vào đúng 20 giờ 12 phút ngày 12/12/2025 – một con số mang ý nghĩa biểu tượng của sự trọn vẹn và sẻ chia – Tùng Dương đã chính thức ra mắt MV "Rạng ngời Việt Nam tôi", một tác phẩm âm nhạc mới mẻ, đầy sức sống, được sáng tác dành riêng cho hành trình lan tỏa yêu thương đến những miền đất khó khăn.

MV "Rạng ngời Việt Nam tôi" của Tùng Dương chính thức phát hành ngày 12/12/2025. Nguồn: KALITE

MV nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper RamC.

Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người.

Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính "mã gen" sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt.

"Bầu ơi… thương lấy bí cùng"

Một trong những giai điệu đầu tiên của ca khúc chính là tiếng đàn bầu trầm ấm, gợi nhắc chúng ta về câu ca dao mượt mà, thấm đẫm tình người của cha ông ngày xưa:

"Bầu ơi, thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"

"Rạng ngời Việt Nam tôi" ra đời như một món quà âm nhạc dành tặng những vùng đất còn nhiều thiếu thốn, nơi cuộc sống vẫn còn những thử thách khắc nghiệt nhưng tinh thần lạc quan chưa bao giờ lụi tắt. Ca khúc được sáng tác với giai điệu sâu lắng, mang hơi thở của những bản dân ca truyền thống hòa quyện cùng nhịp điệu hiện đại, tạo nên một dòng chảy cảm xúc miên man, cuốn hút người nghe từ những nốt đầu tiên.

Hình ảnh các em nhỏ trong MV. Nguồn: KALITE

Lời ca không cầu kỳ, mà giản dị như lời ru của mẹ, vẽ nên hình ảnh một Việt Nam thân thương qua những nét chấm phá đời thường: Những đôi tay chai sạn cuốc đất trên nương rẫy, những em bé vùng cao với đôi mắt long lanh hy vọng, hay những chuyến xe thiện nguyện lăn bánh qua đèo dốc để mang theo hơi ấm trao đến những miền xa xôi.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của MV chính là sự chân thực trong cách kể chuyện. Không chỉ dừng lại ở những cảnh quay thơ mộng, đạo diễn đã khéo léo lồng ghép những khoảnh khắc thực tế từ các chuyến đi thiện nguyện, nơi Tùng Dương không còn là nghệ sĩ trên sân khấu mà trở thành người bạn đồng hành giản dị.

Chúng ta thấy anh tận tay trao những phần quà nhỏ bé – một cuốn sách, một chiếc áo ấm – và nhận lại những cái ôm siết chặt đầy biết ơn từ các em nhỏ.

Ca sĩ Tùng Dương đích thân trao quà tặng tới các em nhỏ. Nguồn: KALITE

Qua MV, thông điệp nhân văn được truyền tải tinh tế. Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ hay những thành tựu kinh tế, mà ở chính tinh thần "lá lành đùm lá rách" đã ăn sâu vào máu thịt dân tộc. Những hình ảnh giản dị ấy khơi dậy trong lòng khán giả một nỗi niềm thương cảm vì những mảnh đời còn khó khăn.

Điều đặc biệt mang tên "Trạm Kalite, Chạm yêu thương"

Ra mắt trong khuôn khổ chiến dịch "Trạm Kalite – Chạm Yêu Thương" - chiến dịch thiện nguyện do Tập đoàn UKG (sở hữu thương hiệu Kalite và Unie) khởi xướng, "Rạng ngời Việt Nam tôi" là ca khúc được viết riêng để đồng hành cùng hành trình lan tỏa yêu thương đến những vùng đất còn nhiều khó khăn, nơi mà Tùng Dương tự hào đồng hành với vai trò Đại sứ.

Ca sĩ Tùng Dương đảm nhiệm vai trò Đại sứ của chiến dịch "Trạm Kalite, Chạm yêu thương". Nguồn: KALITE

Với thông điệp "You - Key - Growth" – mỗi cá nhân là chìa khóa mở ra sự phát triển bền vững qua yêu thương – ca khúc và chiến dịch cùng nhau vẽ nên bức tranh về một dân tộc Việt Nam luôn biết "thu yêu thương, trao hạnh phúc".

Đó là cách mà nghệ thuật và trách nhiệm xã hội hòa quyện, tạo nên sức lan tỏa kỳ diệu, khơi dậy trong mỗi người chúng ta niềm tin rằng, chỉ cần một hành động nhỏ, chúng ta có thể làm nên những thay đổi lớn lao.

Được triển khai từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, chiến dịch này không chỉ là một hoạt động xã hội thông thường, mà là minh chứng sống động cho triết lý kinh doanh bền vững: Doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn kiến tạo giá trị cộng đồng.

Với sự đồng hành đặc biệt của Tùng Dương và rapper RamC, "Trạm Kalite" đã trở thành những điểm dừng chân ấm áp trên hành trình thiện nguyện, mang đến hàng nghìn phần quà thiết thực – từ sách vở, quần áo ấm áp đến thực phẩm dinh dưỡng và đồ gia dụng cần thiết – cho trẻ em và gia đình ở vùng sâu, vùng xa.

Tập đoàn UKG, với hơn một thập kỷ đồng hành cùng cộng đồng, một lần nữa khẳng định rằng, kinh doanh thành công phải gắn liền với trách nhiệm xã hội – một cách làm tinh tế, nơi giá trị thương hiệu được lồng ghép qua những hành động nhân văn, chạm đến trái tim thay vì chỉ dừng ở lý trí.