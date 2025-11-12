Vụ án đánh bạc ở khách sạn Pullman: Tuyên án cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình cũ, ca sĩ Vũ Hà

Chiều nay 12-11, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội).



Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ), tại toà

Trong quá trình xét xử, 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ. Trong số những người tham gia đánh bạc có nhiều người là cựu cán bộ nhà nước, doanh nhân, bác sĩ, ca sĩ và luật sư.

Tại tòa, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn, hối hận về những hành vi sai phạm của bản thân. Các bị cáo mong Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án nhẹ nhất để họ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Tại toà, bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà), cho biết 1 năm và thời gian xét xử, bản thân nhận ra sai phạm của mình và rất ăn năn, hối hận. Ca sĩ Vũ Hà gửi lời cảm ơn Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) và Hội đồng xét xử đã cho mình hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trong vụ án, ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc đánh bạc một lần tại King Club, tổng số tiền 2.600 USD. Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKSND đề nghị tuyên phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng, hình phạt bổ sung từ 40 - 50 triệu đồng.

Ca sĩ Vũ Hà phát biểu tại phiên toà

Được nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), nói bản thân thấy vô cùng hối hận và day dứt, bị cáo đã suy nghĩ đơn giản, chưa đầy đủ. Hiện gia đình, người thân của bị cáo đang trong hoàn cảnh khó khăn và bản thân đang phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật. "Danh dự của bị cáo đã mất sau nhiều năm cố gắng phấn đấu và bày tỏ ăn năn, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình"- bị cáo Đức nói.

Trong vụ án, bị cáo Ngô Ngọc Đức bị cáo buộc đã đánh bạc 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024. Số tiền bị cáo Đức dùng để đánh bạc lên tới hơn 4,26 triệu USD (tương đương hơn 112 tỉ đồng) và thua 284.259 USD (tương đương gần 7 tỉ đồng).

Trước đó, 3 quản lý câu lạc bộ King Club, quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Cho Choo Keun bị VKSND đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng cùng về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng tội danh, 2 người còn lại là Phan Trường Giang, giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng, bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, từ 30 đến 36 tháng án treo.

Đối với 136 người bị truy tố về tội Đánh bạc, VKSND đề nghị bị cáo Bùi Văn Huynh (trú Hải Dương cũ), 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng. Bị cáo Bùi Văn Huynh bị cáo buộc đánh bạc với số tiền lớn nhất trong vụ án là 16,3 triệu USD.

Tiếp đó, bị cáo Vũ Phong (53 tuổi, trú Hải Dương cũ), bị đề nghị 5 năm đến 5 năm 6 tháng, với số tiền đánh bạc hơn 10,7 triệu USD. Bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ, bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng và Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm, với số tiền đánh bạc bị cáo buộc lần lượt là 7,05 triệu USD và 4,26 triệu USD. Bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) bị VKSND đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

28 người khác cũng được VKSND đề nghị phạt tiền 50-100 triệu đồng, thay vì án tù.