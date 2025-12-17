Nguyên nhân vụ ô tô Santa Fe lật nghiêng giữa Ngã Tư Sở khiến giao thông ùn tắc

Thông tin trên báo điện tử VOV, vào khoảng 12h30 trưa 17/12, tại khu vực Ngã Tư Sở (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô. Cú va chạm mạnh khiến ô tô hiệu nhãn hiệu Hyundai Santa Fe mang BKS 30H-158.xx bị lật ngang giữa đường, gây cản trở nghiêm trọng các phương tiện lưu thông theo hướng Trường Chinh.

Theo ghi nhận tại hiện trường, dòng xe qua khu vực này di chuyển chậm, ùn ứ cục bộ. Trên cầu vượt giao thông, hướng đi Nguyễn Trãi cũng gặp nhiều khó khăn do nhiều xe máy đi chậm và dừng lại quan sát vụ việc.

Sau khi xảy ra sự việc, nam tài xế ô tô Santa Fe có biểu hiện bất thường và những hình ảnh đã được người chứng kiến ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội. Đội CSGT đường bộ số 3 đã có mặt, kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh với nam tài xế này, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.