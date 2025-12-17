Hoàn cảnh đáng thương của nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia

Liên quan vụ nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia, trưa 17-12, chúng tôi tìm đến nhà bà H.C.D. (mẹ của nam sinh T.D.H.). Đó là căn nhỏ, nằm sâu trong con đường đất ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Gặp chúng tôi ở đầu ngõ, bà D. cho biết đang được các ngành chức năng mời lên làm việc về vụ con trai bà bị mất tích nhiều ngày qua.

Căn nhà của nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc sang Campuchia

Ông N., một người dân sống gần nhà bà D., cho biết gia đình bà thuộc diện khó khăn, bà và chồng ly dị từ lâu. Bà D. bị bệnh tim, nhà có 2 đứa con trai. Trong đó, anh của H. bị bệnh tâm thần.

Gia đình bà D. sống chủ yếu dựa vào công việc cắt lục bình của bà; còn chồng bà D. đi làm phụ hồ ở TPHCM, thỉnh thoảng gửi tiền về nuôi H. ăn học.

Khi được hỏi về H., ông N. tiết lộ rằng H. vốn hiền lành, chủ yếu đi học. Tuy nhiên, có vài lần H. đi chơi với bạn nhưng về nhà bình thường.

Nói về thời điểm H. bị mất tích, ông D. nhớ lại: "Ngày 29-11, có một chiếc ô tô đến rước cháu H. đi. Lúc đó, bất ngờ quá nên gia đình tôi chưa kịp xem biển số xe".

Trước đó, vào ngày 15-12, Trường THPT Thiên Hộ Dương ở phường Cao Lãnh đã có báo khẩn cấp gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc nam sinh của trường nghi bị bắt cóc đưa ra nước ngoài.

Theo báo cáo, khoảng 23 giờ ngày 29-11, nam sinh H. gọi điện về thông tin với mẹ là đã bị bán qua Campuchia.

Theo đó, nhóm bắt cóc yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc tổng cộng 106 triệu đồng trong vòng 3 ngày, hạn chót là 12 giờ trưa 2-12.

Do gia đình thuộc diện hộ nghèo, chưa chuẩn bị đủ tiền chuộc nên hẹn thêm 1 ngày. Tuy nhiên, kể từ đó, gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với H.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã trực tiếp đến nhà để hỗ trợ gia đình H. trong quá trình trình báo sự việc.

Ngày 30-11, gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp. Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin liên quan.

Chiều 1-12, một cán bộ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin với gia đình rằng em H. đã qua Campuchia.

Trường đã hướng dẫn gia đình thực hiện thủ tục xin tạm dừng học tập trong năm học 2025-2026 cho H. có lý do cá nhân.

Ban Giám hiệu Trường Thiên Hộ Dương kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp nắm bắt thông tin vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này và có văn bản chỉ đạo hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng cấp tỉnh để tiếp tục tìm kiếm giải pháp can thiệp, hỗ trợ tương trợ tư pháp quốc tế nhằm giải cứu và đưa học sinh H. trở về an toàn...