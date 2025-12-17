Sau khi chuyển 100 triệu đồng cho con trai, người phụ nữ Gia Lai kiểm tra tài khoản rồi vội báo công an

Theo Báo Quảng Trị, chiều 16/12, Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã hỗ trợ một người dân trên địa bàn hoàn trả số tiền 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, Công an xã Hiếu Giang nhận thông tin bà N.T.D (sinh năm 1965, trú tại xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) trong lúc thực hiện giao dịch thì chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên TRAN THANH QUANG do trùng tên của con trai bà.

Quá trình xác minh, Công an xã Hiếu Giang xác định chủ tài khoản nhận tiền là anh T.T.Q. (SN 1997), trú tại xã Hiếu Giang. Theo anh Q., ngay khi nhận được số tiền trên, xác định không phải giao dịch của bản thân nên anh đã nhờ công an xã hướng dẫn để trả lại người chuyển nhầm. Vì lý do cá nhân, anh Q. sau đó đã nhờ người thân đến trụ sở Công an xã Hiếu Giang để làm thủ tục trả lại tiền.

Theo lãnh đạo Công an xã Hiếu Giang, khi phát hiện tiền hoặc tài sản do người khác chuyển nhầm, người dân cần kịp thời trình báo công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nhiều người dân khắp cả nước đã nhận lại tiền chuyển khoản nhầm nhờ trình báo kịp thời. Như trường hợp của chị Trần Thị Tuyết Mai (sinh năm 1991, trú tại phố Tân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng điện tử đã vô tình nhập sai thông tin và chuyển nhầm số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng MB bank của một người có thông tin là NGUYEN TUNG LAM.

Qua trao đổi, xác minh thông tin chị Mai cung cấp, Công an xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương xác định được người nhận tiền chuyển khoản nhầm là anh Nguyễn Tùng Lâm (sinh năm 1987 trú tại thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên). Công an xã đã hướng dẫn anh Nguyễn Tùng Lâm làm thủ tục hoàn trả lại toàn bộ số tiền 50 triệu đồng cho chị Trần Thị Tuyết Mai. Vụ việc đã được giải quyết nhanh chóng, minh bạch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.