Xe tải đang đi thì bất ngờ người phụ nữ lao ra đường, tử vong sau va chạm

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 17/12, xe tải mang biển số tỉnh Đồng Tháp do một nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường Trương Văn Thành.

Khi rẽ phải để vào đường song hành Xa lộ Hà Nội, cách ngã tư Thủ Đức khoảng 300 m, xe tải bất ngờ va chạm với một phụ nữ lao ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Ngay sau vụ việc, tài xế đã cho xe dừng lại, bảo vệ hiện trường và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc và Phòng CSGT Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có mâu thuẫn với người thân trong gia đình, sau đó rời khỏi nhà và không may gặp tai nạn giao thông.

Trước đó vào chiều 22/9, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể, một người đàn ông đi bộ trên đường Đỗ Mười, hướng từ Sóng Thần đi An Sương. Khi đến khu vực ngã tư cầu vượt Gò Dưa (phường Tam Bình), người này bất ngờ chạy ra giữa đường và bị xe container tông trúng, tử vong tại chỗ.

Các vụ việc liên tiếp cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông khi người đi bộ bất ngờ lao ra đường, đặc biệt vào ban đêm và tại các tuyến đường có mật độ xe tải, container lưu thông lớn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, tránh đi bộ hoặc băng qua đường tại những khu vực nguy hiểm để hạn chế những tai nạn thương tâm có thể xảy ra.