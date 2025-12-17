NSƯT Chí Trung 10 năm mới mặc đẹp để dự Human Act Prize: "Rất cần những giải thưởng như thế này"

Tối 16/12, NSƯT Chí Trung xuất hiện tại lễ trao giải Human Act Prize với vai trò khách mời. Chia sẻ bên lề sự kiện, nam nghệ sĩ bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự một giải thưởng mang ý nghĩa sâu sắc vì cộng đồng.

"Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đại diện cho giới nghệ sĩ, đại diện cho một công dân Thủ đô và rộng hơn là đại diện cho một công dân Việt Nam đến với giải thưởng này", NSƯT Chí Trung nói.

Nam nghệ sĩ cho biết ông đặc biệt chú trọng hình ảnh khi tham dự sự kiện bởi sự trang trọng của Human Act Prize. "Khi được mời đến sự kiện này, tôi đã chuẩn bị bộ quần áo này. Có lẽ phải 10 năm rồi tôi mới mặc một bộ quần áo mà mọi người khen là mặc đẹp như vậy. Tôi thấy rất cần sự chỉn chu, bởi đây là một lễ trao giải rất trang trọng", ông chia sẻ.

Theo NSƯT Chí Trung, trong bối cảnh xã hội hiện nay, những giá trị về con người, văn hóa và chuẩn mực đạo đức đôi khi bị lãng quên bởi áp lực của đời sống kinh tế. "Cuộc sống bây giờ là nền kinh tế thị trường, nhất là với một đất nước đang phát triển như chúng ta, ai cũng phải chạy đua với cơm áo gạo tiền. Chính vì thế, những giá trị về con người, về văn hóa, về chuẩn mực đạo đức có lúc bị bỏ quên", ông thẳng thắn bày tỏ.

Nam nghệ sĩ nhấn mạnh vai trò cần thiết của những giải thưởng vì cộng đồng như Human Act Prize: "Rất cần những giải thưởng như thế này để định hình lại xã hội, rất cần những con người sẵn sàng xả thân vì chính nghĩa thì mới có thể giữ được những chuẩn mực ấy. Ai cũng muốn điều tốt, nhưng làm điều tốt thì không phải ai cũng sẵn sàng làm được".

NSƯT Chí Trung.

Đến với lễ trao giải, NSƯT Chí Trung cho biết ông có hai tư cách rõ ràng. "Một là tôi đến với tư cách một công dân của nước Việt Nam. Tôi rất mong muốn những giá trị tốt đẹp này được lan tỏa, được nhiều người biết đến để có thể học theo và sống theo", ông nói.

Bên cạnh đó, với vai trò là một nghệ sĩ đã có những dấu ấn nhất định, NSƯT Chí Trung mong muốn đóng góp tiếng nói của mình cho các hoạt động vì cộng đồng. "Là một nghệ sĩ có đôi chút thành công, tôi rất mong thông qua hình ảnh và sự yêu mến của khán giả dành cho mình, tôi có thể góp một phần tiếng nói để những giá trị tốt đẹp ấy được lan tỏa mạnh mẽ hơn", ông chia sẻ.

Đặc biệt, nam nghệ sĩ đánh giá cao chủ đề "Kiên trì phụng sự" của Human Act Prize năm nay. "Đây là một mục tiêu rất rõ ràng. Chúng ta tìm đến những con người kiên trì, lặng lẽ, âm thầm đi bên lề cuộc sống, không được biết đến nhưng vẫn bền bỉ làm những điều tốt lành. Việc tìm ra và tôn vinh họ tạo nên nét rất độc đáo cho giải thưởng năm nay", NSƯT Chí Trung nhấn mạnh.