MC Hạnh Phúc: “Trước những hành động tử tế, tôi thấy mình nhỏ bé lại”

Bên lề Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize, MC Hạnh Phúc cho biết điều khiến anh xúc động nhất không phải là khoảnh khắc vinh danh, mà là những hành trình dài phía sau mỗi cái tên được nhắc đến. Đó là những cá nhân, tập thể đã âm thầm phấn đấu, bền bỉ cống hiến cho cộng đồng trong nhiều năm. “Khi nhìn họ, tôi thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa cho những chương trình truyền hình mình đang thực hiện, cho những dự án cộng đồng mà mình đang theo đuổi,” anh nói.

Với nam MC, hành động vì cộng đồng trong xã hội hiện nay không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ một cá nhân cụ thể. Khi những câu chuyện ấy được lan tỏa trên truyền thông một cách tử tế và trung thực, chúng có thể tác động mạnh mẽ đến nhận thức và tư duy xã hội. Từ những hành động cá nhân, cộng đồng được kết nối, để rồi hình thành nên những chuyển động tích cực, nơi con người sống nhân ái và có trách nhiệm hơn với nhau.

MC Hạnh Phúc (Ảnh: Như Hoàn)

Trong hành trình làm nghề hơn 10 năm, câu chuyện cộng đồng khiến MC Hạnh Phúc luôn mang theo là dự án “Cặp Lá Yêu Thương”. Gần một thập kỷ đồng hành cùng các đồng nghiệp, anh đã góp phần giúp gần 50 em nhỏ trên khắp cả nước có cơ hội tiếp tục đến trường. “Khi thực hiện dự án này, tôi mới hiểu rằng để tạo ra một sự thay đổi tích cực cho cộng đồng không thể là ngày một, ngày hai. Đó là cả một chặng đường rất dài,” anh chia sẻ.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của người làm dự án, theo MC Hạnh Phúc, là khi nhận được những tin nhắn từ các em nhỏ năm xưa. Từ những đứa trẻ từng chật vật vì hoàn cảnh gia đình, chưa biết tương lai sẽ đi về đâu, đến nay các em đã có gia đình, có công việc, có cuộc sống riêng. “Đó là niềm vui rất lớn, rất thật của những người được làm những dự án thiện nguyện,” anh nói, và nhấn mạnh rằng việc chia sẻ câu chuyện này không phải để nói về bản thân, mà để thấy rõ hơn giá trị của sự bền bỉ trong những hành động tử tế.

Chính điều đó khiến MC Hạnh Phúc nhìn giải thưởng Human Act Prize bằng sự trân trọng đặc biệt. Bởi những cá nhân, tập thể được vinh danh không làm việc tốt để được gọi tên, mà bởi những việc họ làm đã và đang tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng theo chiều hướng lâu dài.

Gửi gắm tới các bạn trẻ đang mong muốn làm điều tốt cho xã hội nhưng còn e ngại vì nghĩ mình chưa đủ lớn hay đủ khả năng, MC Hạnh Phúc cho rằng không cần chờ đến khi trưởng thành mới bắt đầu những việc lớn. Chỉ cần biết kết nối, nắm tay nhau, từ những hành động rất nhỏ, mỗi người đều có thể góp phần tạo nên những giá trị ý nghĩa hơn cho xã hội.

Khi được hỏi về thông điệp gói gọn tinh thần “hành động vì cộng đồng”, MC Hạnh Phúc chọn hai từ: bền bỉ và minh bạch. Theo anh, trong một xã hội nhiều góc nhìn và không ít hoài nghi, chính sự bền bỉ của những người làm việc tử tế cùng với sự minh bạch trong các hoạt động vì cộng đồng sẽ là nền tảng để lòng tốt được lan tỏa mạnh mẽ và bền vững hơn.