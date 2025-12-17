Không khí ô nhiễm bao trùm những ngày cuối năm: Hà Nội mù mịt, TP.HCM tối sầm dù đã 8h sáng

Hà Nội nằm trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Sáng 17/12, chất lượng không khí tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc tiếp tục ở mức xấu và kém, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Theo số liệu quan trắc của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều trạm đo ghi nhận chỉ số AQI vượt ngưỡng an toàn trong nhiều giờ liên tiếp.

Tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra trên diện rộng. Cụ thể, lúc 8 giờ sáng 17/12, trạm đo tại 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận AQI ở mức 163, thuộc ngưỡng xấu. Trạm Đại học Bách khoa Hà Nội, cổng Parabol đường Giải Phóng, ghi nhận chỉ số lên tới 193, mức xấu tiệm cận rất xấu. Trong khi đó, trạm đo tại công viên Nhân Chính, đường Khuất Duy Tiến, ghi nhận AQI 136, ở mức kém.

Đáng chú ý, theo bảng xếp hạng của IQAir, Hà Nội nằm trong nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong sáng 17/12. Cụ thể, vào cùng thời điểm, Hà Nội xếp thứ 9 với chỉ số AQI 188, được xếp vào mức không lành mạnh đối với sức khỏe con người.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong điều kiện chất lượng không khí ở mức xấu và không lành mạnh, người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh lý hô hấp. Việc sử dụng khẩu trang đạt chuẩn, đóng kín cửa nhà vào thời điểm ô nhiễm cao và theo dõi thường xuyên các chỉ số chất lượng không khí được xem là những biện pháp cần thiết nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Không khí TP. Hồ Chí Minh cũng ở mức kém

Tương tự Hà Nội, trong sáng 17/12, chất lượng không khí tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận ở mức kém tại nhiều khu vực. Điều nay cho thấy tình trạng ô nhiễm không khí không chỉ xảy ra ở các tỉnh, thành miền Bắc mà đã lan rộng tại các đô thị lớn trên cả nước. Theo số liệu từ các trạm quan trắc, chỉ số AQI tại một số điểm đo trong nội thành vượt ngưỡng an toàn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Cụ thể, tại trạm đo khu liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ), số 20 đường Lý Chính Thắng, chỉ số AQI đo được lúc 8 giờ ngày 17/12 ở mức 126, thuộc ngưỡng kém. Tại trạm đo ngã ba đường Lê Hữu Kiểu và Trương Văn Bang, chỉ số AQI ghi nhận là 124, cũng ở mức kém. Mặc dù chưa chạm ngưỡng xấu, song các chỉ số này cho thấy nồng độ bụi mịn trong không khí đã vượt mức khuyến nghị cho các hoạt động sinh hoạt và lao động ngoài trời.

Chỉ số AQI của TP.HCM cũng trong mức không lành mạnh đối với sức khỏe con người

Trước thực trạng trên, các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong những ngày chỉ số ô nhiễm không khí tăng cao, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc các bệnh lý về hô hấp, tim mạch, nên hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Trường hợp buộc phải di chuyển, cần sử dụng khẩu trang đạt chuẩn có khả năng lọc bụi mịn PM2.5 và đeo đúng quy cách, đảm bảo ôm sát sống mũi, che kín mũi và miệng để phát huy hiệu quả bảo vệ.

Tại gia đình, người dân được khuyến nghị đóng kín cửa vào những thời điểm ô nhiễm đạt đỉnh, sử dụng máy lọc không khí nếu có điều kiện, đồng thời thường xuyên vệ sinh mũi họng bằng dung dịch phù hợp. Việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, uống đủ nước và tăng cường các thực phẩm giàu vitamin cũng được xem là giải pháp giúp nâng cao sức đề kháng, hạn chế tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí kéo dài.