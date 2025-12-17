Tin vui cho người cao tuổi ở thành phố lớn thứ 3 cả nước, áp dụng từ 1/1/2026

Theo Báo Hải Phòng, chiều 10/12, HĐND thành phố Hải Phòng thông qua Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và mức phí chi trả trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, HĐND thành phố quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng trên toàn địa bàn thành phố Hải Phòng là 700.000 đồng/tháng. Mức chuẩn trợ giúp xã hội trên là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội hằng tháng, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ chi phí mai táng, mức trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trong các cơ sở trợ giúp xã hội công lập do thành phố Hải Phòng quản lý.

Tổng kinh phí ngân sách thành phố Hải Phòng chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và mức phí chi trả trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026 dự kiến gần 3.609 tỷ đồng.

Dự kiến kinh phí cả giai đoạn 2026 - 2030 là gần 18.044 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng.

Việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố Hải Phòng (mới) đã phát sinh các chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội có sự khác nhau giữa hai bên, hoặc có chính sách đối tượng ở phía đông thành phố được hỗ trợ, phía tây thành phố không được hỗ trợ và ngược lại.

Điều này dẫn đến việc thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng không đồng nhất. Việc xây dựng nghị quyết mới như trên là cần thiết, thể hiện sự quan tâm của thành phố với các đối tượng bảo trợ xã hội góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội, đồng bộ, hài hoà giữa phát triển kinh tế với việc giải quyết các vấn đề xã hội, phù hợp với chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trường hợp các đối tượng quy định tại quy định này được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức trợ cấp cao nhất.

