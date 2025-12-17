Đếm ngược từng ngày, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2026 còn bao xa: Nhiều người bất ngờ với con số này!

Theo lịch, Tết Dương lịch 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 1/1/2026. Đây là dịp nghỉ lễ ngắn nhưng có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu thời điểm chuyển giao năm cũ - năm mới, cũng là lúc nhiều người bắt đầu lên kế hoạch tổng kết công việc, du lịch, sum họp gia đình hoặc nghỉ ngơi sau một năm làm việc.

Còn 62 ngày nữa là đến Tết âm lịch 2026

Hôm nay là ngày 17/12/2025 (tức 28/10 âm lịch), như vậy, chỉ còn vỏn vẹn 15 ngày nữa là đến Tết Dương lịch 2026 (01/01/2026) và còn 62 ngày nữa đến Tết Âm lịch 2026 (17/02/2026 - mùng 1 Tết Bính Ngọ).

- Năm 2026 Dương lịch (Tết 2026 Dương lịch) bắt đầu vào Thứ Năm, ngày 01/01/2026 (nhằm ngày 13 tháng 11 năm Ất Tỵ) và kết thúc vào Thứ Năm, ngày 31/12/2026 (nhằm ngày 21 tháng 12 năm Bính Ngọ);

- Năm 2026 Âm lịch (Tết 2026 Âm lịch) bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 17/2/2026 (nhằm mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ) và kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 05/02/2027 (nhằm 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ).

Tết 2026 được nghỉ bao nhiêu ngày?

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026:

Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, Điều 11 Luật Cán bộ, công chức 2025 và Điều 13 Luật Viên chức 2010 quy định Tết Dương lịch 2026 người lao động, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch).

Theo đó, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức có lịch nghỉ Tết 2026 Dương lịch là 01 ngày vào ngày 01/01/2026 (thứ Năm, nhằm ngày 13/11 năm Ất Tỵ Âm lịch).

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026:

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 9859/VPCP-KGVX về Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 chính thức.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội:

Theo đó, CBCCVC sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ). Như vậy kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

- Đối với người lao động:

Căn cứ tại điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định Tết Âm lịch 2026 người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 05 ngày.

Theo Thông báo 9441/TB-BNV năm 2025 thực hiện Công văn 9859/VPCP-KGVX của Bộ Nội vụ, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch năm 2026 đối với người lao động như sau:

+ Lựa chọn nghỉ 01 ngày cuối năm Ất Tỵ và 04 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc;

+ Lựa chọn 02 ngày cuối năm Ất Tỵ và 03 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc;

+ Lựa chọn 03 ngày cuối năm Ất Tỵ và 02 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Lưu ý: Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với Tết 2026 thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.