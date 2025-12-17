Hoa hậu Lương Kỳ Duyên: “Hành trình cộng đồng giúp tôi trưởng thành hơn sau đăng quang”

Không chỉ là sự háo hức của một khách mời, với Lương Kỳ Duyên, đó còn là cảm giác tự hào khi được lắng nghe những câu chuyện, dự án bền bỉ vì cộng đồng. Với cô, việc có mặt tại sự kiện giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng hành trình cống hiến vẫn còn rất dài, và biết đâu trong tương lai, chính cô cũng có thể mang đến đây một dự án của riêng mình.

Nhắc đến hoạt động cộng đồng gắn bó lâu dài, Kỳ Duyên nhớ ngay đến chương trình “Tết sẻ chia, Tết yêu thương”. Từ trước khi đăng quang đến sau khi trở thành hoa hậu, cô vẫn đều đặn tham gia những chuyến đi vùng cao, cùng gói bánh chưng, chuẩn bị quà Tết gửi đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Điều khiến cô day dứt không nằm ở những phần quà trao đi, mà là những câu chuyện rất thật từ các em nhỏ. Mỗi chuyến đi qua, cảm giác thương và trách nhiệm lại lớn dần, thôi thúc cô phải làm nhiều hơn cho cộng đồng và biết trân trọng hơn cuộc sống đủ đầy mà mình đang có.

Hoa hậu Kỳ Duyên (Ảnh: Như Hoàn)

Một trong những kỷ niệm để lại dấu ấn sâu sắc nhất với Kỳ Duyên đến từ chương trình “Cặp lá yêu thương”. Trong một chuyến thăm, cô gặp một em nhỏ sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu vắng sự chăm sóc và định hướng từ gia đình. Giữa căn nhà tạm bợ, em vẫn tự trồng rau, nuôi gà, chăm sóc con vật nhỏ bên mình và nuôi dưỡng ước mơ được tiếp tục đi học để thoát khỏi cuộc sống chật vật hiện tại. Khoảnh khắc lắng nghe những tâm sự ấy khiến Kỳ Duyên không giấu được sự xúc động, bởi phía sau sự thiếu thốn vẫn là một ý chí sống mạnh mẽ và niềm tin vào tương lai.

Chính những câu chuyện như vậy đã khiến cô thay đổi cách nhìn về cuộc sống của mình. Mỗi khi đối diện với khó khăn hay áp lực, Kỳ Duyên lại nhớ đến hình ảnh cậu bé năm ấy để tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ hơn, biết tự động viên mình và không cho phép bản thân bỏ cuộc quá dễ dàng.

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Với Kỳ Duyên, hành động vì cộng đồng không cần chờ đến một danh xưng hay vị trí đặc biệt. Theo cô, mỗi người đều có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, miễn là xuất phát từ mong muốn thật sự bên trong.

Là một hoa hậu thường xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ trước công chúng, nhưng đứng trước những mảnh đời còn nhiều trăn trở, Kỳ Duyên cho phép mình sống chậm lại và lắng nghe cảm xúc. Có những lúc, sự im lặng và những khoảng lắng trở thành cách để cô thấu hiểu và sẻ chia nhiều hơn.

Human Act Prize 2025 khép lại, nhưng với Lương Kỳ Duyên, những câu chuyện tại sự kiện vẫn tiếp tục ở lại như một động lực. Đó là động lực để một người trẻ, mang trên mình danh hiệu hoa hậu, tiếp tục chọn con đường đồng hành cùng cộng đồng bằng những hành động cụ thể và bền bỉ hơn trong tương lai.