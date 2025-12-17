Vụ thâu tóm khu đất vàng Bến Vân Đồn: Bí mật chấn động bên trong 4 thùng rượu được đưa đến phòng lãnh đạo Tập đoàn Cao su

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) bị đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị can Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Bị can Trần Ngọc Thuận và Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Bộ Công an

Theo thông tin trên báo Dân trí dẫn từ hồ sơ vụ án cho biết, khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn (quận 1 cũ, TPHCM) có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý. Khu đất do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng.

Quá trình điều tra xác định, ông Thung, ông Linh, ông Dừa cùng các đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm. Sau đó, nhóm này chuyển nhượng khu đất “vàng” cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Cơ quan điều tra cho biết, ông Lê Quang Thung khai có quen biết với Lê Y Linh và được người này hỗ trợ đưa con trai ra nước ngoài chữa bệnh nên đã chủ động giúp đỡ, với điều kiện Linh phải “chi lại” cho phía Tập đoàn Cao su số tiền 3 triệu USD.

Sau đó, Thung giới thiệu Đặng Phước Dừa hợp tác với Linh để lo thủ tục, quan hệ với các cơ quan chức năng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc Tập đoàn Cao su, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thực hiện việc bán khu đất cho Linh và Dừa thông qua hình thức thành lập, chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín.

Theo thỏa thuận, Thung đã 2 lần nhận tiền từ Linh và Dừa với tổng số 500.000 USD.

Do việc chuyển nhượng mới hoàn tất khoảng 80%, Thung chưa yêu cầu thanh toán phần còn lại. Nhận thức rõ sai phạm, Thung đã vận động gia đình nộp lại 11,4 tỷ đồng tương ứng số tiền đã nhận và nộp thêm 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Trước khi nghỉ hưu, Thung gọi Trần Ngọc Thuận sang phòng làm việc, cho biết Linh là người từng giúp con trai mình chữa bệnh và đề nghị Thuận tạo điều kiện để Linh tiếp tục thực hiện dự án.

Theo thông tin trên VnExpress, đến năm 2013, dự án rơi vào bế tắc do nhóm Linh - Dừa mâu thuẫn nội bộ và cạn kiệt nguồn vốn. Đây là thời điểm bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai xuất hiện với vai trò người thâu tóm.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Lời khai của bà Loan tại C03 cho thấy, nữ doanh nhân nắm rõ tình trạng pháp lý "nhạy cảm" của dự án. Khoảng tháng 10/2013, khi tiếp cận hồ sơ, bà Loan biết rõ khu đất có nguồn gốc công sản, việc chuyển nhượng trước đó không qua đấu giá. Doanh nghiệp dự án lúc này chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa trả hết tiền mua vốn góp cho Nhà nước và chưa có giấy chứng nhận đầu tư.

Dù nhận thức rõ rủi ro pháp lý, nhưng trước tiềm năng lợi nhuận lớn, ngày 6/12/2013, bà Loan vẫn quyết định ký hợp đồng hứa chuyển nhượng 100% vốn góp tại Phú Việt Tín với giá hơn 460 tỷ đồng (đã bao gồm tiền sử dụng đất nộp thay).

Trong hồ sơ vụ án, lời khai của bà Loan thừa nhận về khoản tiền "đặt cọc" là Linh và Dừa đã đề nghị bà chuyển trước 50 tỷ đồng. Số tiền này để dùng "chi ngoại giao" cho phía lãnh đạo Tập đoàn Cao su (lúc này là Tổng giám đốc Trần Ngọc Thuận) nhằm tháo gỡ vướng mắc và hoàn tất thủ tục. Bà Loan đã đồng ý và thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu.

Thậm chí, để thâu tóm nốt 1% vốn và phần diện tích đất tăng thêm, bà Loan còn trực tiếp nhờ ông Phạm Văn Thành (Trưởng ban KH&ĐT Tập đoàn cao su) tác động để Cao su Đồng Nai và Bà Rịa ký bán thẳng cho Quốc Cường Gia Lai với giá cũ, nhằm rút ngắn thủ tục.

20 tỷ hối lộ đựng trong vỏ thùng rượu hối lộ sếp Tập đoàn Cao su Việt Nam

Theo thông tin trên báo Người lao động, cuối tháng 1/2014, Dừa lấy 20 tỉ đồng, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng/tờ, đóng vào 4 vỏ thùng rượu Glenfarclas (chuyển lên xe ô tô, mang đến phòng làm việc của Trần Ngọc Thuận (tại trụ sở Tập đoàn Cao su ở 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM), cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su, đưa cho Thuận.

Tại đây, Thuận hỏi "gì đấy", Dừa trả lời "tiền cảm ơn anh em Tập đoàn". "Lúc này, tuy Thuận không bàn bạc, thỏa thuận hoặc yêu cầu gì với Dừa về số tiền này nhưng qua việc Thung nhờ Thuận cho Linh tiếp tục làm dự án như trên thì Thuận hiểu trước đây khi mua bán khu đất, Linh, Dừa có thỏa thuận với Thung về việc sẽ đưa tiền cám ơn anh"- kết luận nêu.

Đến ngày 6/8/2014 và ngày 8/8/2014, Linh, Dừa ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bị can Loan với giá hơn 271 tỉ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). "Trừ số tiền hơn 114 tỉ đồng phải trả cho Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị can Linh và Dừa hưởng lợi hơn 157 tỉ đồng"- Cơ quan điều tra cáo buộc.

Sau khi chuyển nhượng xong, Dừa lấy 25 tỉ đồng, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng/tờ, đóng vào 2 chiếc vali kéo màu đen (kích thước 38 cm x 25 cm x 55 cm và 44 cm x 25 cm x 64 cm) rồi hẹn gặp Trần Ngọc Thuận tại nhà riêng. Đến khoảng 21 giờ, Dừa đến nhà Thuận (tại Khu biệt thự Lan Anh, quận 2 cũ, TP HCM), đưa 2 vali tiền này cho Thuận.

Sau khi nhận tổng số 45 tỉ đồng của Dừa, Thuận đưa cho 3 cá nhân tại Tập đoàn Cao su tổng số tiền 7,5 tỉ đồng, gồm: Võ Sỹ Lực, Chủ tịch HĐTV; Trần Thoại, thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng giám đốc và Phạm Văn Thành, Trưởng ban KH-ĐT mỗi người 2,5 tỉ đồng. Thuận sử dụng cá nhân số tiền 37,5 tỉ đồng còn lại.

Quá trình điều tra, gia đình ông Thuận đã nộp khắc phục hơn 26,6 tỷ đồng và giao nộp sổ tiết kiệm 11 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bị can Loan đã ký thỏa thuận đầu tư, đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng, thuộc Tập đoàn Novaland) cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín để thu về hơn 846 tỉ đồng. Trừ các chi phí, bị can Loan hưởng lợi hơn 297 tỉ đồng.

Đến nay, các bị can và gia đình đã nộp khắc phục hơn 223 tỷ đồng và 64.000 USD. Cơ quan điều tra cũng kê biên 9 bất động sản của các bị can Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa, tổng trị giá hơn 413 tỷ đồng, để bảo đảm thi hành án.