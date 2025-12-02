Ai từng chuyển tiền cho Tổng giám đốc Trần Ngọc Sinh, liên hệ ngay cơ quan công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý điều tra vụ án Trần Ngọc Sinh, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố 4, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo tài liệu của cơ quan Công an xác định: Ngày 12/01/2021, Trần Ngọc Sinh thành lập Công ty cổ phần Mua chung Bất động sản Việt Nam và đứng tên Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty.

Hoạt động của đối tượng Trần Ngọc Sinh.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, Sinh đưa ra chính sách đầu tư mua chung và quản lý bất động sản với mức lợi nhuận cao, chi trả lợi nhuận theo tháng, cùng nhiều chính sách khuyến mại, thưởng hoa hồng hấp dẫn… nhằm kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia ký kết hợp đồng đầu tư và quản lý bất động sản với Công ty Cổ phần Mua chung Bất động sản Việt Nam và chuyển tiền cho Sinh.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền góp vốn của các bị hại, Sinh đã chiếm đoạt sử dụng vào việc chi tiêu, trả nợ cá nhân và sử dụng tiền chiếm đoạt được của những người tham gia góp vốn sau để thanh toán lợi nhuận cho những người tham gia góp vốn trước.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 01/2021 đến tháng 04/2023, Trần Ngọc Sinh đã ký kết 60 hợp đồng hợp tác đầu tư và quản lý bất động sản đối với 35 nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chiếm đoạt số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Hiện nay, Sinh không có khả năng hoàn trả.

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội trên của Trần Ngọc Sinh để nhân dân biết, cung cấp thông tin, tố giác về hành vi phạm tội của đối tượng.

Đồng thời, ai là bị hại của vụ án trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 27, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên gặp Điều tra viên Nguyễn Hoài Nam (SĐT: 0989.878.953) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.