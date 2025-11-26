Nhiều người chuyển tiền mua vàng online nhưng đến điểm giao dịch thì cửa hàng đóng cửa, ứng dụng không thể truy cập

Theo Báo Công an Nhân dân, ngày 26/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận tin báo, tố giác của một số công dân và đang xác minh việc mua bán vàng online tại tiệm vàng - trang sức đá quý Kim Nguyên Bảo (trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng).

Theo ghi nhận từ nhiều người mua, cơ sở liên quan là tiệm vàng Kim Nguyên Bảo. Trước thời điểm tháng 11, hoạt động mua bán tại đây diễn ra bình thường. Khi khách đặt mua vàng với số lượng nhỏ, cửa hàng đều giao vàng đầy đủ, đúng hẹn, giá bán cũng không có dấu hiệu bất thường.

Chính việc giao dịch trơn tru trong giai đoạn này khiến nhiều người tin tưởng, họ mạnh dạn chuyển sang các giao dịch lớn hơn, chủ yếu thông qua chuyển khoản và trao đổi trực tuyến, thay vì đến trực tiếp cửa hàng.

Theo ghi nhận thông tin từ một số khách hàng đã phản ánh về việc giao dịch mua vàng qua mạng của tiệm vàng Kim Nguyên Bảo, sau khi thanh toán online, người mua đến điểm giao dịch thì cửa hàng đã đóng cửa, ứng dụng không thể truy cập và cũng không liên lạc được với đại diện đơn vị.

Cách thức giao dịch mua vàng online theo hướng dẫn trên ứng dụng Kim Nguyên Bảo(Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Trong đơn tố cáo, bà T.T.T.C (ngụ phường Bình Đông) cho rằng, Công ty TNHH Hà Tích Thủy, do bà N.T.T.L làm đại diện pháp luật, đồng thời là chủ sở hữu ứng dụng KNB - Trang sức vàng online và đơn vị chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh của tiệm vàng Kim Nguyên Bảo - đã có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 42 triệu đồng.

Trong quá trình giao dịch, nhân viên cửa hàng giới thiệu bà T.T.T.C mua voucher với nhiều ưu đãi như voucher 2 triệu đồng được khuyến mãi 10%, voucher 10 triệu đồng giảm 10% cùng nhiều ưu đãi khác.

Bà C. đã chuyển tiền vào 2 tài khoản mà cửa hàng cung cấp. Sau thanh toán, bà C. được hẹn giao vàng từ ngày 13/11 đến 18/11. Tuy nhiên, đến ngày nhận hàng (13/11), ứng dụng liên tục báo trục trặc, xe giao hàng trễ. Khi khách đến cửa hàng thì toàn bộ cơ sở trống không, hàng hóa đã được dọn sạch, nhân viên đều biến mất.

Đại diện pháp lý - bà N.T.T.L thông báo “đang đi Malaysia...”, hứa sẽ phản hồi sau nhưng đến cuối ngày hoàn toàn không liên lạc được.

Nhiều khách hàng khác cũng gặp tình trạng tương tự. Ông T.M.H cho biết, ban đầu ông đến trực tiếp cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám để mua vàng. Nhân viên giới thiệu việc mua vàng phải đặt cọc trước và nhận vàng sau, đây là vàng 24K do cửa hàng có mộc riêng.

Theo ông T.M.H, ông đã trực tiếp đến cửa hàng và kiểm tra đầy đủ thông tin về cơ sở kinh doanh. Ban đầu, ông chưa mua vàng mà được giới thiệu về chương trình voucher, có thể sử dụng khi mua vàng. Quản lý giải thích tùy theo số lượng mua, nếu không sử dụng sẽ được hoàn lại. Người quản lý hướng dẫn ông thao tác trên app bằng chính điện thoại của ông để mua 2 voucher, sau đó ông chuyển khoản theo hướng dẫn. Và sau lần đó, ông H. chưa mua vàng.

Nhưng đến ngày 10/11, quản lý cửa hàng gọi điện hẹn ông H. lên mua vàng. Tại đây, ông gặp đại diện cửa hàng và xác thực rằng doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp nên ông quyết định mua 5 chỉ vàng qua app KNB bằng voucher đã mua. Ngày hôm sau, ông được thông báo sẽ nhận vàng sau 2 ngày, thay vì 7 ngày như trước.

Tiếp đó, ông H. mua thêm 1 chỉ vàng và được thông báo chương trình ưu đãi áp dụng cho tất cả khách hàng. Khi liên hệ để nhận giấy xác nhận giao dịch, cửa hàng hẹn ông ngày 13/11 sẽ giao vàng đầy đủ giấy tờ, tem. Tổng số tiền ông H. đã thanh toán cho các giao dịch vàng gần 90 triệu đồng và đến nay chưa nhận được sản phẩm.

Hiện các trang fanpage, website của cửa hàng không thể truy cập. Cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám đã đóng cửa và dán thông tin cho thuê mặt bằng. Nhiều nạn nhân đã trình báo, nộp đơn tố giác đến Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh.