VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng

Sáng nay 9-10, giá vàng trong nước tiếp tục tăng rất mạnh lên đỉnh mới. Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

VIDEO: Người dân xếp hàng chờ mua vàng ở Hà Nôi. Video: Minh Chiến

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 140 - 142,5 triệu đồng/lượng. Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 141,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý được niêm yết ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Cũng trong ngày 9-10, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.010 USD/ounce, tăng 15 USD so với sáng qua.

Trong bối cảnh giá vàng lập đỉnh mới, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), hàng trăm người dân xếp hàng chờ đợi từ sáng sớm để mua vàng, thực hiện các giao dịch liên quan đến vàng.

Khu vực sảnh, sân của cửa hàng chật kín người dân xếp hàng chờ mua vàng. Đội ngũ bảo vệ thường xuyên phải nhắc nhở khách hàng di chuyển phương tiện đến đúng điểm trông giữ, ngồi xếp hàng đúng vị trí do cửa hàng bố trí từ trước. Đến khoảng 7 giờ 30 phút, khu vực ngồi chờ trước sảnh, sân cửa hàng đã không còn một chỗ trống.

Chị Nguyễn Thu Hồng (trú phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết ra xếp hàng từ 6 giờ sáng để chờ mua vàng nhẫn. Dù giá vàng lên cao, nhưng chị Hồng cho rằng giá vàng thế giới cũng có diễn biến tương tự, nên chị tiếp tục mua vàng nhẫn vì lo ngại nếu không mua sớm, giá sẽ tăng.

Theo quan sát, nhân viên cửa hàng vàng đã có mặt từ sớm để lập danh sách, phát số theo thứ tự để lần lượt từng khách hàng vào giao dịch. Thời gian vừa qua, nhiều cơ sở kinh doanh vàng đã giới hạn số lượng vàng mỗi khách có thể mua, tùy theo loại vàng.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng tại cửa hàng kinh doanh vàng trên đường Cầu Giấy sáng 9-10

Khách liên tục đến cửa hàng thời điểm hơn 7 giờ sáng

Khu vực sảnh, sân cửa hàng chật kín khách chờ mua bán vàng

Nhiều người đến xếp hàng từ rất sớm với mong muốn mua vàng trong thời điểm giá vàng lập đỉnh

Giá vàng trong nước tăng cao, nhiều người xếp hàng mua vàng vì lo ngại nếu "chậm chân", giá sẽ tiếp tục tăng