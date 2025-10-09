Lũ đặc biệt lớn ở mức lịch sử, cảnh báo nóng Bắc Ninh, Thái Nguyên và 3 tỉnh

Theo bản tin Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 4h30 sáng nay 9/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 kết hợp không khí lạnh, khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, gây nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, sụt lún địa chất và lũ quét trên các sông suối nhỏ.

Cảnh báo trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh.

Sáng nay, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên; riêng lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đang dao động ở mức đỉnh.

Gần 2000 người suốt đêm khẩn trương gia cố đê ở Bắc Ninh - Ảnh: TH Bắc Ninh

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên BĐ3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng, sông Cầu tại trạm Gia Bảy, sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở mức BĐ2, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức BĐ3 0,5m; mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở mức trên BĐ3 1,2m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức trên BĐ3 0,7m, lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở trên BĐ3 khoảng 3,0m.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.