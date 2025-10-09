469 chủ xe vượt tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Thanh Hoá tối 8/10 đã thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 45 và Quốc lộ 10.
Theo đó, từ ngày 01/9/2025 đến ngày 15/9/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 469 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội" (Có danh sách kèm theo).
Danh sách cụ thể như sau:
1. Tuyến Quốc lộ 1: 223 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36A-995.57
01-09-2025 10:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18A-203.97
01-09-2025 11:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
2. Tuyến Quốc lộ 45: 240 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian
vi phạm
Hành vi vi phạm
3. Tuyến quốc lộ 10:06 trường hợp.
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
Công an Thanh Hoá thông báo, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.
Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.