83 chủ xe có biển số sau đi vào khu vực cấm nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Đội CSGT Hàng Xanh (TP.HCM) thông báo, từ ngày 22/9/2025 đến ngày 26/9/2025 đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 83 trường hợp vi phạm “Đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển” tại khu vực đường ngang Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông. Danh sách cụ thể như sau:

Trong năm 2024 và 2025, tại khu vực giao lộ giữa đường Phạm Văn Đồng và đường ngang của tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc phường Hạnh Thông xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân do người điều khiển xe quay đầu tại nơi cấm quay đầu, đi vào khu vực cấm (đi từ đường song hành đường ray qua tuyến Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông).

Qua đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm “Đi vào khu vực cấm” - đi từ đường song hành đường ray xuyên qua tuyến Phạm Văn Đồng nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên diễn ra khi không có mặt của lực lượng chức năng.

Bảng cảnh báo đi vào khu vực cấm. Ảnh: Phòng CSGT Công an TP.HCM

Căn cứ Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. Ô tô đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển) bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.