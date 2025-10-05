Camera cận cảnh vụ nổ lớn tại ki-ốt cạnh sận vận động ở Hải Phòng khiến người dân hoảng sợ

Vụ nổ bất ngờ này xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 4/10 tại tại quán ăn "Thắng ốc" ở ki ốt cạnh sân vận động xã Tiên Lãng (Hải Phòng) do anh Bùi Đình Thắng (SN 1993) làm chủ. Vụ nổ mạnh làm mái tôn bị hất tung, tường tôn cong vênh, nhiều vật dụng trong quán hư hỏng. Nhiều người có mặt gần đó bị thương do sức ép và mảnh vỡ, được người dân nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.





Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hải Phòng) đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ khí gas. Các lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, kiểm tra nguồn khí gas còn sót lại và di chuyển người dân xung quanh để đảm bảo an toàn.

Đến chiều cùng ngày, công tác khắc phục hiện trường cơ bản hoàn tất, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập mẫu, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ kinh doanh trong khu vực kiểm tra lại hệ thống bình gas, thiết bị nấu nướng, phòng ngừa sự cố tương tự.

Rất may vụ nổ không gây cháy lan, không có thiệt hại về người, chỉ có 2 - 3 người bị thương.