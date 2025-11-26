Đi giao dừa cho khách, người đàn ông bị đạp ngã trước đầu ô tô: Bất ngờ nguyên nhân phía sau

Ngày 26/11, mạng xã hội lan truyền clip về việc người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi bị một người bất ngờ đạp ngã ra đường ngay thời điểm một ô tô đang phi lên. Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 7h19' sáng ngày 25/11, trước một cửa hàng nông ngư cơ tại ấp Thủ Khoa Thừa, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh.

Được biết, người đăng tải clip này là anh Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, trú tại xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh). Sự việc diễn ra ngay trước cửa hàng của gia đình anh Bảo. Chia sẻ trên Dân Trí, anh Bảo cho hay người đàn ông bị đạp ngã trong clip ở xã khác và là khách quen của cửa hàng gia đình.

Thời điểm ấy, ông chạy xe máy chở theo một bao tải đựng dừa đến trước cửa hàng. "Gia đình ông trồng dừa, hôm ấy mang ra chợ bán nhưng không được giá nên mang đến mời gia đình tôi mua giúp. Thấy bao dừa chỉ có vài trăm nghìn đồng, tôi đã mua ủng hộ ông rồi chia cho hàng xóm xung quanh”, anh Bảo thông trên Dân Trí.

Trong lúc chờ giao hàng, người đàn ông đã đỗ xe máy lấn sang cửa hàng bên cạnh và bất ngờ bị một người đạp vào xe, ngã ra đường. Cũng theo anh Bảo, sau khi xảy ra sự việc, người đàn ông ở cửa hàng bên cạnh không lên tiếng xin lỗi hay sang hỏi thăm người bị xô ngã.

Bên cạnh đó, thông tin trên PLO, Trung tá Lưu Đức Hưng, Trưởng Công an xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh), cho biết lực lượng công an đã nhanh chóng nắm thông tin và mời làm việc hai chủ cơ sở liên quan trong đoạn clip để xác minh.

Qua làm việc, công an xác định mâu thuẫn kinh doanh giữa hai cơ sở là nguyên nhân dẫn đến hành vi đạp người đàn ông đi xe máy, chở hàng dừng đỗ trước cửa hàng. Công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ và các nội dung liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Trung tá Lưu Đức Hưng cho biết vụ việc có dấu hiệu gây nguy hiểm cho tính mạng người khác, nên cơ quan chức năng sẽ xem xét nghiêm túc nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự.