Ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo, 6 người thương vong ở Lạng Sơn

Video ghi lại vụ tai nạn giữa xe 7 chỗ và xe container khiến 6 người thương vong

Chiều 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an xã Nhân Lý (Lạng Sơn) điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 42+600 QL1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 26/11, ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 19A-483.13 chở 6 người đi chiều từ xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về phía Hà Nội. Khi đến km 42+600 QL1, ô tô 7 chỗ va chạm mạnh với xe đầu kéo mang biển số 98E-000.77, kéo sơ mi rơ mooc biển số 98R-013.92.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong (3 nam, 1 nữ), 2 người bị thương (tài xế và một cháu bé).

Cú tông mạnh khiến xe 7 chỗ hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với các ngành chức năng xử lý vụ việc.

Chiếc xe ô tô 7 chỗ biến dạng hoàn toàn sau vụ va chạm.

Trước đó, ngày 9/11, vụ ô tô va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc ở Thanh Hóa làm nhiều người thương vong cũng khiến dư luận xôn xao. Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục CSGT chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Theo camera hành trình ghi lại, thời điểm gần 1 tiếng trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe đầu kéo biển kiểm soát 38H-020.2x dừng ở làn đường bên trái vốn dành cho các phương tiện đi với tốc độ cao.

Chiếc ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37K-289.8x đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam khi đến Km 377+150, thuộc địa phận xã Trường Lâm (tỉnh Thanh Hóa) thì va chạm mạnh với xe đầu kéo BKS 38H-020.2x.

Cú va chạm khiến phần đầu ô tô 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ. Nhiều người dân phải rất vất vả mới đưa được các nạn nhân trong xe ra ngoài.

Lực lượng công an đến ghi nhận hiện trường, lấy lời khai ban đầu và điều tiết giao thông, giải tỏa ách tắc trên cao tốc.

Ngoài tài xế, trên xe còn có 7 người khác được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.