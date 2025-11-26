Vụ thi thể cô gái bị trói trong bao tải ở Hưng Yên: Người bố tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ

Liên quan đến sự việc phát hiện thi thể cô gái bị trói tay, bỏ trong bao nilon trôi trên đoạn sông thuộc xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên nghi là nữ sinh N.T.Y.N. (SN 2006, ở phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An), hiện gia đình vẫn đang chờ kết quả giám định ADN và thông báo chính thức từ cơ quan điều tra.

Trước đó, dựa vào nhiều đặc điểm nhận dạng như hình xăm ngày tháng năm sinh, một hình xăm khác ở vùng hông và màu tóc, gia đình nhận thấy thi thể cô gái trôi trên sông có nhiều điểm trùng khớp với N. Gia đình N. cũng đã lập bàn thờ tại quê nhà.

Bố mẹ N. chia tay, cô gái sống với bố. Vì hoàn cảnh khó khăn nên nghỉ học từ năm lớp 9 để ra Hà Nội, Bắc Ninh làm thuê, phụ giúp gia đình.

Có người "đe dọa" không cho về quê?

Chia sẻ trên báo Dân trí mới đây, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, bố của N.) tiết lộ sau khi phát hiện ra vụ việc thi thể trôi trên sông nghi là N., ông được biết thông tin khoảng 2 tháng trước, con gái từng chia sẻ với một người bạn rằng có người “đe dọa” và không cho cô về quê.

Theo lời ông Ngọc, N. có nhắn tin cho người bạn tên H. (ở xã Quỳnh Thạch cũ) rằng người nào đó không cho cô về quê. Sau đó, N. nhắn lại rằng bà nội mất thì mới được cho về.

Bố của N. kể thêm, khoảng thời gian đó, ông đưa mẹ (bà nội của N.) ra Hà Nội khám bệnh. Khi ông Ngọc gọi điện thông báo thì N. từ Bắc Ninh bắt xe lên Hà Nội thăm bà. Trong những lần gặp gỡ và trò chuyện với con gái, ông Ngọc thấy N. vẫn bình thường, hỏi thăm bà, không tâm sự với bố về chuyện tình cảm hay mâu thuẫn với ai. Đến khi xảy ra sự việc, ông Ngọc mới biết con từng nói chuyện với bạn như vậy.

N. (áo đen) mất tích bí ẩn sau khi xin phép gia đình ra Hà Nội tiễn bạn đi nước ngoài.

Gia đình nghi ngờ tin nhắn cuối cùng

Kể thêm trên báo VnExpress, ông Ngọc cho hay con gái tính tình vui vẻ, chăm làm việc nhà, gần đây không có biểu hiện bất thường hay phiền muộn. 2 tháng trước, N. về quê chăm sóc bà ốm và dự định xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. Cô gái thường tâm sự với bà nội rằng hiện chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng muốn yêu người cùng quê để người thân dễ đi lại.

Khoảng 13 giờ ngày 2/11, có 2 người (1 nam, 1 nữ) tới nhà ông Ngọc tìm N. nhưng chỉ đứng ở ngoài cửa. N. ra ngoài gặp, nói chuyện khoảng 30 phút. Đến tối cùng ngày thì cô gái xin phép gia đình tiễn một người bạn đi nước ngoài.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3/11, Nhi rời nhà, đi xe ghép, khi đi chỉ mang theo 1 bộ quần áo và nói chơi 1 - 2 ngày rồi về, tâm trạng bình thường. Ngày 4/11, N. có gọi điện cho người bác nói sẽ ở Hà Nội thêm 1 ngày nữa, sẽ về nhà vào ngày 5/11. Thời điểm này, người bác thấy giọng nói của N. không có biểu hiện khác lạ.

Tuy nhiên, đến ngày 6/11, gia đình sốt ruột vì không thấy N. về. Mọi người thay nhau gọi điện thoại, nhắn tin qua mạng xã hội nhưng không kết nối được. Chiều 7/11, em gái N. gọi điện, thấy đổ chuông nhưng không ai bắt máy nên nhắn tin hỏi chị về chưa thì nhận được phản hồi: “Chiều chị về”. Sau đó, điện thoại của N. tắt máy, không ai liên lạc được nữa.

Ông Ngọc nghi ngờ tin nhắn cuối cùng không phải do N. viết. Bởi những lần nói chuyện trước, thái độ của N. rất hòa nhã, nhưng lần cuối chỉ nhắn một câu cụt ngủn. Ông mong cơ quan chức năng sẽ điều tra sự việc kỹ lưỡng, làm rõ mọi tình tiết liên quan, tìm ra sự thật để con gái ông được thanh thản.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết, hôm 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự TP Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm. Nghi phạm là bạn trai của nạn nhân.