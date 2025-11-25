Hà Nội: Ô tô lật ngửa trên đường Hoàng Diệu sau khi đâm dải phân cách

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, vào thời điểm xảy ra tai nạn, họ nghe thấy tiếng động lớn khi chiếc xe ô tô con lật giữa đường. May mắn, thời điểm xảy ra sự việc ô tô gặp tai nạn không xảy ra va chạm với xe khác. Nam tài xế điều khiển ô tô đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe sau vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe ô tô lật ngửa nằm giữa đường hướng Hoàng Diệu đi Phan Đình Phùng. Túi khí trong xe bung. Lốp xe phía trước bị hư hỏng. Một phần bê tông dải phân cách giữa đường bị húc tung.

Lực lượng chức năng có mặt phân luồng giao thông.