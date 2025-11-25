Hà Nội: Thu giữ hơn 7.000 sản phẩm nghi giả nhãn hiệu ZARA

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh do ông Phan Huy Dũng làm chủ đang hoạt động kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định pháp luật. Qua kiểm tra hàng hóa và hóa đơn, lực lượng chức năng xác định cơ sở đang bày bán một lượng lớn sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA gồm: 6.068 đôi guốc ghi nhãn hiệu ZARA; 1.203 đôi dép có bao bì in chữ ZARA; 239 đôi giày mang nhãn hiệu ZARA.

Tổng cộng hơn 7.500 sản phẩm các loại, đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu ZARA đang được ông Dũng kinh doanh. Theo xác minh ban đầu, toàn bộ số hàng hóa này được quảng bá, rao bán công khai trên trang cá nhân mạng xã hội Facebook. Hình ảnh, giá niêm yết và thông tin về sản phẩm mang nhãn hiệu ZARA được đăng tải thường xuyên trên trang này, hướng đến người tiêu dùng trong nước.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của ông Phan Huy Dũng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều hàng hóa vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 do Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội) chủ trì đã kiểm tra Cơ sở kinh doanh túi xách tại địa chỉ số 248 Thượng Yên, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội, do ông Nguyễn Văn Khương làm chủ.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện cơ sở không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định, đang buôn bán 1.610 chiếc túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như "Chanel", "Dior", "YSL", "Hermes", "MLB". Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính với số tiền dự kiến 110 triệu đồng, đồng thời tạm giữ toàn bộ hàng hóa trị giá khoảng 168,8 triệu đồng để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là một trong những kết quả nổi bật của lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội trong quá trình triển khai Kế hoạch số 78/KH-BCĐ389/TP và Quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP ngày 08/10/2025 của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội – người trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra – cho biết: "Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ triển khai nghiêm túc, khách quan, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Lực lượng QLTT Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng."

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm… nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, bảo đảm ổn định thị trường và an toàn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026.