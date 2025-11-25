Tôm hùm chết sạch, chất đống bốc mùi hôi thối sau lũ

Đa phần người dân hai phường Xuân Đài và Sông Cầu đều làm nghề nuôi tôm hùm ở vịnh Xuân Đài. Đây được mệnh danh là thủ phủ tôm hùm của tỉnh Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk).

Ông Võ Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND phường Sông Cầu - cho biết, thống kê ban đầu cho thấy hơn 95% sản lượng tôm hùm bị chết, gần 80.000 lồng bè bị phá hỏng hoặc trôi dạt trong đợt mưa lũ vừa qua.

Theo ông Thạch, ước tính có khoảng 21.000 tấn tôm bị chết, tổng thiệt hại lên tới hơn 2.400 tỉ đồng.

Tại phường Xuân Đài, ông Phạm Văn Nguyên - Chủ tịch UBND phường Sông Cầu - thông tin có 430/536 hộ nuôi bị thiệt hại, tỷ lệ tôm chết 22.500/27.000 lồng (hơn 80%), ước tính giá trị thiệt hại 610 tỷ đồng. Đây là thiệt hại khủng khiếp , chưa từng có từ ngày có nghề nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài.

Tôm hùm bị vứt bốc mùi hôi thối.

Tôm hùm chết bừa bãi khắp nơi.

Hiện địa phương đang tập trung huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thu gom lồng bè, xử lý môi trường để tránh phát sinh dịch bệnh; kiến nghị các chính sách cấp thiết như khoanh nợ, giảm nợ, xem xét xóa nợ và cho người dân vay mới để khôi phục sản xuất.

Theo ông Thạch, với những hộ dân quanh năm bám biển mưu sinh, lồng tôm không chỉ là tài sản mà còn là hy vọng, cả tương lai của gia đình. Sau trận lũ lịch sử, nhiều người chưa thể nghĩ tới chuyện bắt tay nuôi lại khi nỗi lo trước mắt là nợ nần, bữa ăn từng ngày.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong , khắp phường Sông Cầu, hàng trăm dụng cụ nuôi tôm từ thuyền thúng, lồng bè cho đến lưới, dây neo chất thành từng đống trên tuyến đường.

Xác tôm hùm bốc mùi hôi thối khắp vịnh Xuân Đài.

Chị Đỗ Thị Minh Ly (37 tuổi, khu dân phố Trung Trinh, phường Sông Cầu) chở 20kg tôm hùm đi bán với giá 150.000 đồng/kg. Trên xe máy móc kín những bao tôm hùm mới luộc, sờ tay còn nóng hổi, đỏ màu gạch. Chị Ly nói đang chở mấy chục ký tôm đi giao hàng cách nhà gần 40 cây số.

“Khách hàng của tôi chủ yếu là người quen và đồng nghiệp làm chung công ty. Họ mua để ủng hộ gia đình bớt thiệt hại. 20 lồng tôm vợ chồng tôi thả nuôi trên vịnh Xuân Đài thuộc phường Sông Cầu gần như chết sạch sau bão số 13 và cơn lũ vừa qua, thiệt hại gần tỷ đồng. Giá hòa vốn không thể dưới 500.000 đồng/kg”, chị Ly nói.

Ông Ánh thẫn thờ vì tôm hùm của gia đình chết sạch.

Xác tôm hùm chết vứt bừa bãi khắp nơi.

Ông Nguyễn Văn Ánh (47 tuổi, trú khu phố 1, phường Sông Cầu) có gần 20 năm gắn bó với nghề nuôi tôm hùm, đứng lặng hàng giờ bên phần bè còn sót lại. Ông nói, lũ ập đến chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hơn 115 lồng bè với gần 50.000 con tôm hùm của gia đình chết sạch, trở tay không kịp, hai mươi năm làm nghề, tất cả vốn liếng, vay mượn đều ở dưới đó… Giờ nhìn bè nát, tôm chết trắng mà ruột gan quặn lại.

Theo người dân địa phương, hầu hết các hộ ở khối phố 1 đều sống bằng nghề nuôi tôm hùm, tuy nhiên lũ về đợt này nhanh và dữ đến mức khiến toàn bộ hệ thống lồng nuôi sập hàng loạt, khiến tôm chết gần hết.