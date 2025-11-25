Sáng nay 25-11, hồ Dầu Tiếng xả lũ, người dân ở khu vực ven sông Sài Gòn hết sức lưu ý

Sáng 25-11, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng, thông báo trên cơ sở mực nước hồ lúc 7 giờ ngày 24-11 ở cao trình 23,9 m, thấp hơn 0,5 m so với mực nước cao nhất trước lũ (24,4 m).

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trong thời gian tới, công ty quyết định điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua tràn hồ đợt 8 năm 2025.

Hồ Dầu Tiếng xả nước qua tràn đợt 8, năm 2025

Theo đó, thời gian xả từ 7 giờ ngày 25-11 đến 7 giờ ngày 2-12. Lưu lượng xả linh hoạt: 36-200 m3/s.

Tùy thuộc vào diễn biến thời tiết trên lưu vực, thủy triều trên sông Sài Gòn và mực nước, lưu lượng nước về hồ Dầu Tiếng, đơn vị sẽ điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp.

Sau thời gian trên, công ty tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập theo quy trình vận hành liên hồ tối thiểu là 36 m³/s.

Công ty thông báo đến các địa phương, đơn vị có liên quan và người dân ở ven sông Sài Gòn biết để phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra và chủ động trong kế hoạch sản xuất.

Hiện nay, triều cường ở sông Sài Gòn đang xuống, tuy nhiên vẫn duy trì trên báo động 1 (1,4 m), riêng trạm Thủ Dầu Một vẫn trên báo động 3 (1,6 m).

Trong giai đoạn từ ngày 29-11 đến 1-12, Nam Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân cần đề phòng mưa to kết hợp triều cường cộng hưởng với việc xả nước của hồ Dầu Tiếng có thể gây ngập khu vực trũng thấp ven sông.

Công ty cũng khuyến cáo đối với người dân sống và có hoạt động sản xuất ở ven sông Sài Gòn cần bố trí cây trồng, vật nuôi hợp lý, chủ động thu hoạch cây màu ở ven sông Sài Gòn đề phòng bị ảnh hưởng khi hồ xả lũ với lưu lượng lớn theo kế hoạch.