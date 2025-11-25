Hai kịch bản của bão số 15

Vào 7h sáng nay (25/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển khá nhanh, vượt qua kinh tuyến 120 vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 15. Đến 7h sáng mai (26/11), khi hoạt động trên khu vực Giữa Biển Đông, bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong ngày và đêm 26/11, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h ngày 27/11, tâm bão trên khu vực Giữa Biển Đông với cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo về đường đi vào vùng ảnh hưởng của bão số 15.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa với cường độ khoảng cấp 10-11, giật cấp 13-14. Sau đó sau đó di chuyển hướng tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung.

Kịch bản đổ bộ hiện còn nhiều phân tán. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão sẽ đi vào khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (khu vực Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian tác động vào khoảng ngày 28-30/11. Cường độ ảnh hưởng có thể là bão cấp 8, hoặc ATNĐ.

Với kịch bản này, cơ quan khí tượng nhận định, khoảng từ ngày 28/11-30/11, khu vực từ Đà Nẵng-Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Một kịch bản có xác suất cao hơn là bão đi lên phía Bắc, hoặc tan trên Biển (xác suất 35%).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do sự tương tác với không khí lạnh, diễn biến bão còn phức tạp, khó lường, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Trước mắt, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía đông khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía đông bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng chiều ngày 26-28/11, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.