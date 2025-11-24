Biển Đông khả năng có bão số 15: Công điện khẩn gửi 14 tỉnh thành, 7 bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ ngày 24-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (5061 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo đến 13 giờ ngày 25-11, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Cường độ dự báo đạt cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 26-11, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông: Từ 9,5 độ Vĩ Bắc đến 13,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông 116,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 15 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong bối cảnh khu vực miền Trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, lũ nghiêm trọng thời gian vừa qua, chiều 24/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi 14 tỉnh thành ven biển từ Quảng Trị đến An Giang.

Các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua theo Công điện số 227/CĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo.

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).