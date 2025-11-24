Những chiêu kinh doanh siêu lợi nhuận

Lợi nhuận “khủng” từ sản phẩm giá rẻ

Trong nhiều vụ việc được ghi nhận, giá nhập nguyên liệu hoặc thành phẩm của một số sản phẩm làm trắng, serum, collagen uống chỉ ở mức vài chục nghìn đồng. Tuy nhiên, giá bán ra thị trường cao gấp 5-20 lần, dao động từ 350.000 đến hơn 2 triệu đồng.

Điển hình như vụ việc của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98). Cơ quan công an xác định doanh thu từ hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của người đẹp này trong giai đoạn 2023-2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng. Số tiền này được Ngân chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Về cách thức, lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm”, Ngân cho sản xuất thêm “viên rau củ Collagen” không được cấp phép lưu hành, dán nhãn thương hiệu trùng với các sản phẩm trên và bán kèm trong “liệu trình giảm cân” từ 4 -15 kg, có giá từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng. Dù ghi chú “hàng tặng kèm, không bán”, thực tế sản phẩm này được phân phối trọn bộ cho khách hàng nhằm che giấu hành vi kinh doanh hàng giả.

Loạt mỹ phẩm của hệ thống Mailisa được cho là nhập khẩu giá cực rẻ nhưng khi về Việt Nam bán với giá khủng

Đáng chú ý, kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chất lượng, là hàng giả; trong đó một số mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư. Từ đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trong khi đó, với hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, từ năm 2025, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE do ông Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985, chồng bà Phan Thị Mai) thành lập ngày 20/9/2017 nhập khẩu hàng chục mặt hàng về Việt Nam. Các sản phẩm chủ yếu nhập khẩu chỉ với giá vài chục ngàn đồng nhưng khi về đến Việt Nam thì được đổi tên thương mại, nâng cao công dụng và rao bán ra thị trường từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng, mức chênh lệch có sản phẩm lên đến hàng chục lần.

Bộ Công an bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các đối tượng câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông. Điều này tạo sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần. Chỉ tính riêng 03/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường, doanh nghiệp này đã thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Một cựu tổng đại lý chia sẻ: “Lợi nhuận mỗi sản phẩm có thể đạt vài trăm phần trăm. Một sản phẩm bán chạy có thể đem lại doanh số rất lớn trong vài ngày”. Lợi nhuận cao khiến người bán dễ dàng chi mạnh tay cho quảng cáo, KOL, tổ chức sự kiện, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa.

Hệ thống đại lý đa tầng, quảng cáo phóng đại

Đáng chú ý, nhiều hệ thống mỹ phẩm không dựa vào doanh số bán lẻ cho người tiêu dùng mà dựa vào lượng hàng được các đại lý nhập vào. Mô hình này gồm nhiều cấp: tổng đại lý, đại lý cấp 1, cấp 2... và cộng tác viên. Các yêu cầu thường gặp như đại lý muốn lên cấp phải nhập lượng hàng lớn (từ vài trăm triệu). Sản phẩm mới ra mắt, đại lý phải nhập để được giữ mức chiết khấu. Thưởng doanh số thường gắn với xe sang, vàng, tiền mặt hoặc du lịch.

Để khuếch trương, các sự kiện được tổ chức tại khách sạn lớn với sân khấu và âm thanh chuyên nghiệp, được xem là phương thức duy trì tinh thần hệ thống. Tại đây, những cá nhân đạt doanh số cao được trao vương miện, hoa và thưởng lớn như các chuyến du lịch xa xỉ, xe sang, vàng bạc… Những hình ảnh này thường được đăng tải sau đó nhằm thu hút thêm đại lý, tạo cảm giác hệ thống đang phát triển mạnh, tạo động lực cho tuyến dưới và thu hút người mới.