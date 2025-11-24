Khởi tố nữ tiểu thương Phan Vũ Ngọc Trâm

Theo thông tin trên báo Tiền phong, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phan Vũ Ngọc Trâm (một hộ kinh doanh ở chợ Cồn, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Thực hiện lệnh khởi tố đối với Phan Vũ Ngọc Trâm. Ảnh: Tiền phong

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính hộ kinh doanh Phan Vũ Ngọc Trâm tại chợ Cồn (phường Hải Châu) do bà Trâm làm chủ.

Cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 550 bao thuốc là điếu ngoại nhập, nhãn hiệu 555 và JET không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, tình trạng mới 100%.

Chủ hộ kinh doanh này khai toàn bộ thuốc lá điếu thu giữ trên là thuốc lá ngoại nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Ngoài ra bà Trâm còn cất giấu tổng số 15.270 bao thuốc lá điếu ngoại nhập, nhiều chủng loại, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, tình trạng mới 100%.

Bước đầu xác định số thuốc lá trên do chủ cơ sở mua của một người không rõ nhân thân, lai lịch trên trang mạng xã hội Telegram, mục đích là bán lại cho người khác để kiếm lời và đã tự nguyện giao nộp.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Vũ Ngọc Trâm về tội “Buôn bán hàng cấm”. Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh khám xét.

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.