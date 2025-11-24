Đăng tin sai sự thật khiến dân Đà Lạt ùn ùn mua xăng dầu, nhiều người bị công an làm việc

Ngày 24/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác minh, làm việc và lập hồ sơ xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về mưa lũ.

Công an mời các trường hợp sai sự thật lên làm việc.

Theo Phòng PA05, lực lượng chức năng đã mời 6 trường hợp liên quan để làm rõ mục đích và hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, làm sai lệch bản chất về đợt mưa lũ vừa qua.

Đơn cử, trường hợp bà N.T.B.Đ (SN 1973, trú xã Đơn Dương) bị xác định đăng thông tin "Vỡ đập chứa nước ở Đà Lạt" vào ngày 20/11. Bà Đ. đăng tin đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều người hiểu nhầm đây là nguyên nhân gây ngập lụt ở xã D’Ran. Làm việc với cơ quan công an, bà Đ. thừa nhận nghe tin đồn, không kiểm chứng nhưng vội đăng tải, gây hoang mang dư luận.

Thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội.

Năm trường hợp khác gồm ông N.Q.T (1993), bà M.P.T (2003), bà L.T.N.N (1993), bà N.T.H.L (1995) cùng là quản trị viên fanpage cộng đồng "Đ.L" (627.000 lượt theo dõi); ông T.V.T (1996), quản trị fanpage "Đ.L.R.V.C.T" (18.000 lượt theo dõi) đăng tải thông tin sai sự thật: "Đà Lạt dự kiến sẽ hết nguồn cung xăng dầu trong 1–2 ngày tới".

Đáng chú ý, fanpage "Đ.L.R.V.C.T" còn đưa tin chưa được kiểm chứng rằng "Các đèo đều sạt lở, đứt gãy, có được coi là thảm họa không?".

Các bài đăng từ hai trang cộng đồng có lượng theo dõi lớn đã khiến người dân lo sợ, ùn ùn đi mua dự trữ xăng dầu, dẫn đến khan hiếm cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau khi làm việc, các cá nhân liên quan đã thừa nhận hành vi sai phạm. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.