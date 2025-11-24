TPHCM dừng tiếp nhận hàng hóa ủng hộ bà con vùng bão lũ

Sáng 24-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết 18 điểm tiếp nhận hàng hóa sẽ dừng nhận quần áo từ 10 giờ sáng nay.

Cụ thể, 10 giờ sáng nay sẽ kết hàng hóa, dừng tiếp nhận hàng hóa gửi về các tỉnh. Mọi hình thức đóng góp, sẻ chia cho đồng bào vùng lũ lụt tiếp tục được tiếp nhận thông qua tài khoản ủng hộ hoặc trực tiếp tại trụ sở.

Người dân đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để gửi hàng hóa, ủng hộ bà con vùng bão lũ những ngày qua; Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết những ngày qua, người dân thành đã gửi trọn tình cảm của mình về với miền Trung bằng những chuyến hàng thiết yếu: lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm… Nhờ đó, đồng bào ở vùng lũ đã bước đầu vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Giờ là lúc chúng ta tiếp tục một hành trình mới: Tái thiết sau mưa lũ.

Bên cạnh nhu yếu phẩm, đồng bào miền Trung đang rất cần nguồn lực để sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng; khôi phục trường học để các em sớm trở lại lớp; xây dựng cầu, đường dân sinh bảo đảm an toàn; ổn định lại cuộc sống, sinh kế sau thiên tai.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trân trọng cảm ơn tấm lòng sẻ chia của người dân thành phố trong những ngày qua và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành giúp miền Trung phục hồi sau bão lũ.