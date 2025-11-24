Khung cảnh khác lạ tại phố Hàng Mã sau khi lực lượng chức năng tháo dỡ mái che, trả lại vỉa hè

Từ chiều ngày 23/11, lực lượng chức năng phường đã có mặt tại phố Hàng Mã để hướng dẫn các hộ kinh doanh gỡ bỏ mái che, thu dọn hàng hóa lấn chiếm và trả lại vỉa hè
Đến ngày 24/11, công tác dỡ bỏ vẫn tiếp tục
Được biết, đây là hoạt động nằm trong lộ trình xây dựng Hoàn Kiếm trở thành “phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị” trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026, theo chỉ đạo của thành phố
Phần mái che bị gỡ bỏ
Việc tháo dỡ trong ngày chủ yếu tập trung vào biển bạt, mái che, mô hình trang trí lấn ra vỉa hè và các hạng mục vượt quá không gian công cộng
Con phố đã được trả lại một phần vỉa hè
Các hàng quán tận dụng phần bậc thềm phía trên làm chỗ ngồi cho thực khách thay vì ngồi dưới lề đường như trước kia
Không khí chung tại tuyến phố mang nhiều cảm xúc
Nhiều tiểu thương đượm buồn bởi nhiều hạng mục trang trí được đầu tư cho mùa cao điểm cuối năm buộc phải tháo dỡ bất ngờ
Quang cảnh tại phố Hàng Mã khác hẳn
Những khung cảnh lung linh, rực rỡ bởi hàng loạt mô hình decor, dây đèn và tiểu cảnh mùa lễ hội trước các cửa hàng đều đã được tháo xuống
Thay vào sự rực rỡ quen thuộc là cảnh các chủ cửa hàng lặng lẽ tháo dỡ mái che, thu gọn hàng hóa và chỉnh lại không gian trưng bày bên trong
Nhiều tiểu thương cho biết họ đã bắt đầu thực hiện thu dọn ngay trong tối ngày 23/11 để kịp chấp hành yêu cầu và tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngày hôm sau