Tìm lại chủ nhân cho số vàng để quên trong túi áo ủng hộ bà con lũ lụt

Chiều 23/11, tại điểm tiếp nhận áo quần từ thiện giúp đồng bào vùng bão lũ miền Trung ở nhà bà Hoàng Thị Triều, số 102 Trần Hưng Đạo, một câu chuyện đẹp đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động.

Bà Triều đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội để tìm chủ nhân số vàng nói trên

Chia sẻ trên trang facebook cá nhân, bà Triều viết, "Ai đã ủng hộ đồng bào lũ lụt cái áo này tại 102 Trần Hưng Đạo. Triều nhận áo rồi còn tài sản thì xin trả lại. Hãy liên hệ với Hoàng Thị Triều để nhận lại tài sản nhé. Yêu thương nhiều nhiều.

Tài sản để quên trong túi áo. Mai đến công ăn xã Vĩnh Linh nhận lại nhé".

Theo đó, trong lúc đang phân loại quần áo do người đân đem đến cứu trợ bà con vùng lũ, bà Triều cùng nhóm chị em trong đội bóng thôn Hữu Nghị, xã Vĩnh Linh bất ngờ phát hiện một hộp trang sức được cất trong túi áo có chứa 2 chiếc nhẫn tròn bằng kim loại màu vàng, 1 dây chuyền vàng và 1 mặt tượng đá bọc kim loại. Tổng giá trị là 0,45 cây vàng.

Số tài sản giá trị để quên trong chiếc áo khoác gửi tặng người dân vùng lũ

Không chút do dự, bà lập tức trình báo và bàn giao toàn bộ tài sản cho Công an xã Vĩnh Linh để xác minh, tìm chủ nhân.

Chỉ sau hai giờ, đến 19h cùng ngày, Công an xã Vĩnh Linh đã liên hệ và trao trả toàn bộ tài sản cho chị Phạm Thị Hoài (trú tại thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng) người đã vô tình bỏ quên khi gửi quần áo từ thiện.

Công an xã Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã nhanh chóng tím thấy chủ nhân số tài sản nói trên và trao trả tận tay

Khoảnh khắc gặp lại tài sản, người mất và người tốt không kìm được xúc động. Những những cái bắt tay cảm ơn đã khiến câu chuyện tình người giữa đời thường trở nên sáng rõ và ấm áp hơn bao giờ hết.

Đây không chỉ là việc trả lại tài sản vật chất. Hành động của bà Triều và lực lượng công an xã Vĩnh Linh còn là minh chứng sống động cho lòng tin, sự tử tế và nghĩa tình được lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt giữa mùa mưa bão miền Trung.

Trong những ngày khó khăn, những câu chuyện như thế này nhắc nhở chúng ta rằng, bên cạnh những mất mát, vẫn luôn có những tấm lòng đẹp, những con người sẵn sàng giúp đỡ và giữ gìn giá trị tốt đẹp giữa đời thường.