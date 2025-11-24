Trang Thông tin Chính phủ công bố các điểm tập kết nhận hàng cứu trợ ở Hà Nội

Mới đây, trên fanpage Thông tin Chính phủ đã đăng tải danh sách tổng hợp các điểm tập kết cứu trợ đồng bào miền Trung tại Hà Nội, nhằm giúp người dân thuận tiện hơn trong việc gửi quần áo, nhu yếu phẩm và các vật dụng thiết yếu tới vùng lũ.

Danh sách này bao gồm nhiều địa điểm do các cơ quan, tổ chức, nhóm thiện nguyện và cá nhân đứng ra tiếp nhận, sẵn sàng hỗ trợ phân loại vận chuyển để hàng cứu trợ có thể nhanh chóng đến tay bà con đang gặp khó khăn. Đây được xem là động thái kịp thời, góp phần kết nối nguồn lực cộng đồng trong thời điểm miền Trung đang oằn mình chống chọi với mưa lũ.

Ảnh: Thông tin chính phủ

Các địa điểm tập kết cụ thể như sau:

Nhóm chuyên làm từ thiện - T3-9 Times City.

A.Nghị 090 3445199.

Chị Ngọc: 0904193979

1. 360 Giải Phóng

Sdt chị Hà 0983429813

2. Số 7 ngõ 178 Giải Phóng

Sdt chị Hà 0988362233 (chỉ nhận trong sáng mai 23/11)

3. Số 55 ngõ 100 Nguyễn Xiển

Sdt 0981305910

4. Sân tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

+ Thời gian: 8h - 21h, chủ nhật, ngày 23/11

+ Đường vào: Cổng 41 phố Vọng (xe máy) và cổng 207 Giải Phóng (xe oto)

5. Chung cư Pandora số 53 Triều Khúc Thanh Liệt

Chi Duyên: 0982668285

Em Quỳnh Nga 0973443355

6. Linh Đàm:

VP3, bán đảo Linh Đàm

Sảnh HH1C, Linh Đàm

7. 29 Đê La Thành, liên hệ bạn Vân 0888821988

8. Số 37 dốc Bệnh viện Phụ sản, Ba Đình

Cô Lan 0904139599

9. Kho Tâm Phúc, số 56 ngõ 1 Quan Nhân

Sdt 0903204722

10. Kiot 24 toà HH02C khu đô thị Thanh Hà

Chị Yến - 0334633255

11. Thiện Nguyện : PHÚC TÂM AN

307 Tôn Đức Thắng - Đống Đa,HN

- Thời gian trong từ 22 - 24/11, từ 9h - 20h .

SĐT: 0912728866 - 0944684499

12. Nhà ăn không đồng Nhất Tâm

Số 6 ngõ 58 Trần Bình, Cầu Giấy

Sdt 0915.628.091

13. Nhà văn hóa, 195 Xuân La

Sđt bạn Tuấn: 0913393411

14. 42 Đặng Vũ Hỷ hoặc số 4 ngõ 255/3 Thanh Am

0366 824 555 / 0975 218 189

15. 56/44 tổ 27 Tư Đình (cổng chợ Tư Đình)

0352 722 518

16. 04 ngõ 544 Nguyễn Văn Cừ

0936 051 234

17. Chung cư CT9A Nguyễn Cao Luyện, Việt Hưng

0945 073 979

18. 24 ngõ 85 Vũ Đức Thận, Việt Hưng

0942 120 418

19. Số 8 Tôn Thất Thuyết, nhận giờ hành chính 8h-17h, thứ bảy chủ nhật ban ngày mọi người gọi hẹn trước.

Sdt bạn Hà 0965981381, bạn Yến 0985098598

20. Chung cư 170 Đê La Thành, khu vực để đồ sảnh A, em Yến 0985098598 (hoặc hỏi bảo vệ rồi để ở sảnh A)

21. Chung cư Sunshine Garden đường Dương Văn Bé toà G3.

Sdt Phương : 0983779969

(hoặc vào lễ tân nói gửi đồ cho chị Phương Tiếng Anh)

Sáng : 8h - 12h trưa

Tối : 20h - 22h

22. Villa D17 the Manor, Đỗ Đình Thiện trước 5h chiều ngày thường và sáng thứ 7 hàng tuần.

Sdt Nga 0976779603

23. The Suncoffee _ Shophouse 02 Tòa B Hòa Bình Green - 505 Minh Khai Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội

Từ 8h đến 9.30 tối Lương SĐT 0903499256 Hoặc đưa nhân viên quán báo gửi ủng hộ Phú Yên

24. P114 - H2 khu tập thể Kim Giang - Khương Đình(Kim Giang cũ), chỉ nhận Chủ Nhật này.

Sau 62 Kim Giang (CA phường)

Sdt 0982937836 - Em Gấm

25. Nhận từ 16h00 - 19h30 hàng ngày:

CLB STARS ART: KDC số 1 - ngõ 3 - Hoàng Đạo Thành -Khương Đình

0982.937.836 - Ms. Gấm

0396.354.662 - Hotline CLB

26. 9 Phạm Văn Bạch

Sdt 0969304304 (nhận đến 12h trưa 23/11)

27. 48 Tố Hữu, Trung Văn

Sdt bạn Diễn: 0966026896

28. Trước 17h: số 69 ngõ 12 đào tấn

Sau 17h: Vịt 34 Mỹ Đình

0977659750 - linh

29. Khu vực Tây Hồ

Số 464 đường Âu Cơ ( Cổng chợ Nhật Tân)

Số 408 đường Âu Cơ ( Nhà Văn Hoá cụm 6)

30. Khu vực Yên Hoà, Cầu Giấy

Số 10 Nguyên Như Uyên

Phụ Trách: Kim Thanh - 0858586789

31. 29 La Thành, Ô Chợ Dừa

Sdt 0888821988

32. 102 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ

Sdt 0904388899

33. 109 A11 Tôn Thất Tùng, Đống Đa

Sdt Thúy 0977252972 (nhận đến 24/11)

Các món nhận cứu trợ thiết yếu: Sữa, mỳ tôm, nước uống, lương khô, bánh mỳ, băng vệ sinh, dầu gió, quần áo giữ ấm, xà phòng, áo phao, bánh quy, chăn màn.

Ảnh: Fanpage Thông tin Chính phủ

Những điểm tiếp nhận này là cầu nối để hàng nghìn món quà yêu thương có thể nhanh chóng đến với bà con miền Trung giữa lúc hoạn nạn. Trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp, sự chung tay kịp thời của cộng đồng chính là nguồn động lực lớn giúp người dân vùng lũ vững vàng hơn để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.