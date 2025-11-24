Trang Thông tin Chính phủ công bố các điểm tập kết nhận hàng cứu trợ ở Hà Nội

Mới đây, trên fanpage Thông tin Chính phủ đã đăng tải danh sách tổng hợp các điểm tập kết cứu trợ đồng bào miền Trung tại Hà Nội, nhằm giúp người dân thuận tiện hơn trong việc gửi quần áo, nhu yếu phẩm và các vật dụng thiết yếu tới vùng lũ.
Danh sách này bao gồm nhiều địa điểm do các cơ quan, tổ chức, nhóm thiện nguyện và cá nhân đứng ra tiếp nhận, sẵn sàng hỗ trợ phân loại vận chuyển để hàng cứu trợ có thể nhanh chóng đến tay bà con đang gặp khó khăn. Đây được xem là động thái kịp thời, góp phần kết nối nguồn lực cộng đồng trong thời điểm miền Trung đang oằn mình chống chọi với mưa lũ.
Các địa điểm tập kết cụ thể như sau:
Nhóm chuyên làm từ thiện - T3-9 Times City.
A.Nghị 090 3445199.
Chị Ngọc: 0904193979
1. 360 Giải Phóng
Sdt chị Hà 0983429813
2. Số 7 ngõ 178 Giải Phóng
Sdt chị Hà 0988362233 (chỉ nhận trong sáng mai 23/11)
3. Số 55 ngõ 100 Nguyễn Xiển
Sdt 0981305910
4. Sân tòa nhà A1, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
+ Thời gian: 8h - 21h, chủ nhật, ngày 23/11
+ Đường vào: Cổng 41 phố Vọng (xe máy) và cổng 207 Giải Phóng (xe oto)
5. Chung cư Pandora số 53 Triều Khúc Thanh Liệt
Chi Duyên: 0982668285
Em Quỳnh Nga 0973443355
6. Linh Đàm:
VP3, bán đảo Linh Đàm
Sảnh HH1C, Linh Đàm
7. 29 Đê La Thành, liên hệ bạn Vân 0888821988
8. Số 37 dốc Bệnh viện Phụ sản, Ba Đình
Cô Lan 0904139599
9. Kho Tâm Phúc, số 56 ngõ 1 Quan Nhân
Sdt 0903204722
10. Kiot 24 toà HH02C khu đô thị Thanh Hà
Chị Yến - 0334633255
11. Thiện Nguyện : PHÚC TÂM AN
307 Tôn Đức Thắng - Đống Đa,HN
- Thời gian trong từ 22 - 24/11, từ 9h - 20h .
SĐT: 0912728866 - 0944684499
12. Nhà ăn không đồng Nhất Tâm
Số 6 ngõ 58 Trần Bình, Cầu Giấy
Sdt 0915.628.091
13. Nhà văn hóa, 195 Xuân La
Sđt bạn Tuấn: 0913393411
14. 42 Đặng Vũ Hỷ hoặc số 4 ngõ 255/3 Thanh Am
0366 824 555 / 0975 218 189
15. 56/44 tổ 27 Tư Đình (cổng chợ Tư Đình)
0352 722 518
16. 04 ngõ 544 Nguyễn Văn Cừ
0936 051 234
17. Chung cư CT9A Nguyễn Cao Luyện, Việt Hưng
0945 073 979
18. 24 ngõ 85 Vũ Đức Thận, Việt Hưng
0942 120 418
19. Số 8 Tôn Thất Thuyết, nhận giờ hành chính 8h-17h, thứ bảy chủ nhật ban ngày mọi người gọi hẹn trước.
Sdt bạn Hà 0965981381, bạn Yến 0985098598
20. Chung cư 170 Đê La Thành, khu vực để đồ sảnh A, em Yến 0985098598 (hoặc hỏi bảo vệ rồi để ở sảnh A)
21. Chung cư Sunshine Garden đường Dương Văn Bé toà G3.
Sdt Phương : 0983779969
(hoặc vào lễ tân nói gửi đồ cho chị Phương Tiếng Anh)
Sáng : 8h - 12h trưa
Tối : 20h - 22h
22. Villa D17 the Manor, Đỗ Đình Thiện trước 5h chiều ngày thường và sáng thứ 7 hàng tuần.
Sdt Nga 0976779603
23. The Suncoffee _ Shophouse 02 Tòa B Hòa Bình Green - 505 Minh Khai Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng Hà Nội
Từ 8h đến 9.30 tối Lương SĐT 0903499256 Hoặc đưa nhân viên quán báo gửi ủng hộ Phú Yên
24. P114 - H2 khu tập thể Kim Giang - Khương Đình(Kim Giang cũ), chỉ nhận Chủ Nhật này.
Sau 62 Kim Giang (CA phường)
Sdt 0982937836 - Em Gấm
25. Nhận từ 16h00 - 19h30 hàng ngày:
CLB STARS ART: KDC số 1 - ngõ 3 - Hoàng Đạo Thành -Khương Đình
0982.937.836 - Ms. Gấm
0396.354.662 - Hotline CLB
26. 9 Phạm Văn Bạch
Sdt 0969304304 (nhận đến 12h trưa 23/11)
27. 48 Tố Hữu, Trung Văn
Sdt bạn Diễn: 0966026896
28. Trước 17h: số 69 ngõ 12 đào tấn
Sau 17h: Vịt 34 Mỹ Đình
0977659750 - linh
29. Khu vực Tây Hồ
Số 464 đường Âu Cơ ( Cổng chợ Nhật Tân)
Số 408 đường Âu Cơ ( Nhà Văn Hoá cụm 6)
30. Khu vực Yên Hoà, Cầu Giấy
Số 10 Nguyên Như Uyên
Phụ Trách: Kim Thanh - 0858586789
31. 29 La Thành, Ô Chợ Dừa
Sdt 0888821988
32. 102 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ
Sdt 0904388899
33. 109 A11 Tôn Thất Tùng, Đống Đa
Sdt Thúy 0977252972 (nhận đến 24/11)
Các món nhận cứu trợ thiết yếu: Sữa, mỳ tôm, nước uống, lương khô, bánh mỳ, băng vệ sinh, dầu gió, quần áo giữ ấm, xà phòng, áo phao, bánh quy, chăn màn.
Những điểm tiếp nhận này là cầu nối để hàng nghìn món quà yêu thương có thể nhanh chóng đến với bà con miền Trung giữa lúc hoạn nạn. Trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp, sự chung tay kịp thời của cộng đồng chính là nguồn động lực lớn giúp người dân vùng lũ vững vàng hơn để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.