Ngày 23/11, tại các điểm tiếp nhận như trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định), Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM (số 32 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa) và 14 ga metro số 1..., nhiều cán bộ, nhân viên, dân quân, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên liên tục tiếp nhận, tất bật phân loại, sắp xếp, đóng bịch hàng hóa để chuẩn bị chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Không khí hỗ trợ đồng bào vùng mưa lũ miền Trung đang diễn ra khẩn trương, liên tục từ đêm qua đến hôm nay.

Người dân TP.HCM dành trọn 2 ngày cuối tuần ở các điểm tiếp nhận cứu trợ, ngưng quyên góp một thứ!

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Bích Phượng (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) cho biết, "Ngay từ những ngày đầu thiên tai bão lũ, nhận được thông tin về các điểm đồ cứu trợ đồng bào, thấy mọi người chạy xe, ai có gì mang nấy gửi đến người dân vùng lũ. Mình thấy mọi người rất đồng lòng, hướng về miền Trung. Thường mọi người sẽ gửi quần áo, áo ấm... rồi chăn mền. Việc phân loại cũng mất nhiều thời gian hơn khi phải chia quần riêng, áo riêng, áo ấm riêng, chăn mền riêng... sau đó vận chuyển ra từng xe. Hiện tại nhu cầu quần áo đã giảm nên mọi người cũng ngưng tiếp nhận tránh tình trạng ùn ứ".

"Mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ cứu trợ hướng về bà con vùng lũ. Có rất nhiều bà con đến ủng hộ kể cả trẻ em, cụ già, người neo đơn... dù chỉ là món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm gửi đồng bào", một thanh niên chia sẻ.

Hàng hoá cứu trợ gồm lương thực thực phẩm đã được chia thành các túi... chuẩn bị gửi đến bà con cùng lũ

Người dân TP.HCM nghĩa tình, dồn dập đưa hàng hóa cứu trợ đến 14 điểm tại nhà ga metro số 1 và nhiều điểm tự phát, tập kết chờ chuyển ra miền Trung hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Từ quần áo, lương thực thực phẩm đến thuốc men... mỗi người chung tay góp một chút sức nhỏ gửi đến đồng bào miền Trung

Nhiều người dân mang đồ đến rồi ở lại luôn để tiếp tục phụ giúp công tác xếp hàng hóa.

Theo ghi nhận, tại các điểm tiếp cận đồ cứu trợ, lượng hàng dồn về từ sáng sớm khiến khu vực sân trụ sở chật kín. Các tình nguyện viên, cán bộ mặt trận làm việc liên tục, chia thành từng nhóm phân loại quần áo, kiểm tra hạn sử dụng của nhu yếu phẩm, đóng gói thùng hàng theo từng chủng loại.

Các tình nguyên viện tranh thủ phân loại quần áo, chăn mền rồi đóng gói để kịp đưa lên xe chuyển ra cho bà con vùng mưa lũ

Người dân TP.HCM mang chăn ấm, thực phẩm đến ga metro số 1 gửi đồng bào vùng lũ.

Chú thích ảnh

Người dân mọi lứa tuổi góp sức, từ trẻ em đến người cao tuổi, chung tay giúp đồng bào vùng lũ.

Không khí tại các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ luôn nhộn nhịp từ sáng đến tối.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tính đến chiều cùng ngày, các nhà ga Metro tiếp nhận hơn 180 tấn hàng hóa các loại bao gồm nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền, áo phao, thuốc men...

"Lượng hàng hóa dự kiến tiếp tục tăng khi người dân các nơi tiếp tục gửi hàng cứu trợ về các nhà ga trên toàn tuyến metro số 1", đại diện đơn vị trên cho hay.

Chăn mền, quần áo, thuốc men được xếp ngăn nắp chuẩn bị vận chuyển.

Người dân vừa mang đồ cứu trợ đến vừa ở lại giúp xếp hàng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.

Những tấm biến thông báo tạm ngưng nhận quần áo cứu trợ được dán ngay bên ngoài để người dân dễ dàng đọc được

Cán bộ, tình nguyện viên làm việc không ngừng nghỉ để kịp chuyển hàng cứu trợ đến tay bà con.