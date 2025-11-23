Xúc động với tấm lòng của người Đà Nẵng gửi đồng bào vùng lũ Đắk Lắk

Ngoài những phần quà là thực phẩm, nước uống hỗ trợ cho bà con, nhóm này còn còn quyên góp cả các loại thuốc thường dùng, dầu gió để đưa vào vùng lũ. "Đà Nẵng cũng vừa trải qua mưa lũ, nhưng ai cũng muốn chia sẻ với bà con đang thiệt hại nặng hơn. Ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là tình nghĩa" - chị Hương chia sẻ.