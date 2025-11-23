Xúc động với tấm lòng của người Đà Nẵng gửi đồng bào vùng lũ Đắk Lắk

Những ngày mưa lũ liên tiếp gây thiệt hại nặng tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà, nhiều nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng đã nhanh chóng huy động nhu yếu phẩm, tổ chức điểm tập kết hàng để kịp thời chuyển đến các khu vực ngập sâu.
Tại điểm tập kết của một nhóm thiện nguyện ở 70 Hà Bổng, phường An Hải - hàng chục người dân và tình nguyện viên miệt mài phân loại, đóng gói từng phần quà. Lúc này, một phụ nữ bán đậu hủ đã ghé vào và xin đóng góp 100.000 đồng cho bà con vùng lũ Đắk Lắk. Bà còn mời các thành viên của đội thiện nguyện ăn đậu hũ khiến mọi người không khỏi xúc động
Chị Bùi Hương – thành viên nhóm thiện nguyện, cho hay lời kêu gọi hỗ trợ người dân Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa những ngày qua đã nhận được sự chung tay mạnh mẽ từ người dân và du khách. Nhiều tài xế xe ôm đi ngang qua cũng ghé vào ngỏ lời đi mua giúp hàng, có khách nước ngoài còn mua sữa và bánh đến góp phần
Từ sáng 22-11, nhóm đã chuyển 30 thùng nước suối và 100 phần quà đầu tiên vào Đắk Lắk. Trong ngày 23-11, nhóm tiếp tục chuẩn bị gần 200 phần quà và 1 tấn gạo. Với lượng hàng liên tục được gửi đến, dự kiến 400–500 phần quà sẽ được vận chuyển, kèm theo chăn và áo ấm đến tận tay người dân bị cô lập. Tổng số hàng quyên góp hiện đã xấp xỉ 17 tấn
Ngoài những phần quà là thực phẩm, nước uống hỗ trợ cho bà con, nhóm này còn còn quyên góp cả các loại thuốc thường dùng, dầu gió để đưa vào vùng lũ. "Đà Nẵng cũng vừa trải qua mưa lũ, nhưng ai cũng muốn chia sẻ với bà con đang thiệt hại nặng hơn. Ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là tình nghĩa" - chị Hương chia sẻ.
Chi hội Phụ nữ Phước Lý 1, phường Hòa Khánh cũng kêu gọi nhận hàng là nhu yếu phẩm gồm bánh mì, sữa, mì tôm, băng vệ sinh, bỉm, thuốc đau bụng, quần áo cũ. Địa điểm nhận hàng tại số 100 Lê Sao, phường Hòa Khánh. Trong tối 23-11, chi hội đã nhận được khá nhiều hàng hóa và các thành viên cùng nhau phân loại, gói quà. Dự kiến, hàng hóa sẽ được đưa đi cứu trợ tại vùng lũ thuộc tỉnh Phú Yên cũ trong tối 24-11
Câu lạc bộ "Bạn thương nhau" do anh Nguyễn Bình Nam làm Chủ nhiệm cũng phát động chương trình cứu trợ khẩn cấp hướng về vùng lũ Đắk Lắk, nhận quà tại nhiều địa điểm ở trung tâm TP Đà Nẵng. Trong ảnh, anh Nam đang nhận túi quần áo từ một người dân đến ủng hộ tại địa điểm trên đường Phan Đăng Lưu, phường Hải Châu
Đến 23-11, Câu lạc bộ nhận hơn 300 triệu đồng tiền mặt và nhiều hiện vật như sữa, nước uống, mì tôm, chăn ấm, quần áo, cá hộp. Từ nguồn lực này, nhóm đã chuẩn bị hơn 1.500 suất quà và tiếp tục tăng thêm số lượng.
Quà cứu trợ gồm thực phẩm khô, sữa trẻ em và người già, thuốc tây, nước uống – những mặt hàng thiết yếu có thể sử dụng ngay.
"Nhìn hình ảnh người dân oằn mình trong lũ, chúng tôi rất xót xa. Hy vọng những phần quà này sẽ góp thêm một bàn tay, thắp lên ngọn lửa ấm giúp bà con vượt qua những ngày hoạn nạn" - anh Nguyễn Bình Nam bày tỏ.
Tối 23-11, đoàn cứu trợ của câu lạc bộ lên đường với hai xe tải 15 tấn và một xe 8 tấn, hướng đến khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk – nơi chịu thiệt hại nặng nhất