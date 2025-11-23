Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng đặc biệt ở TPHCM, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp

Xổ số miền Nam tuần qua đã ghi nhận thêm nhiều người trở thành tỉ phú sau khi trúng giải đặc biệt.

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 16-11, giải đặc biệt (dãy số 401727) trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh và tiệm vàng Mười Tuấn Hòa ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt, đã xác định khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 840922) tại TP HCM. Nơi đổi thưởng là tiệm vàng Kim Vân ở xã Phước Hải, TP HCM.

Vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 17-11, giải đặc biệt (dãy số 318592) trúng tại xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP HCM.

Vé số TP HCM, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 17-11, giải đặc biệt (dãy số 998227) trúng tại TP HCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Phát ở phường Bình Lợi Trung, TP HCM.

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 18-11, giải đặc biệt (dãy số 866098) trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thường là đại lý vé số Hổ ở Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Đây là đại lý liên tiếp trong 2 tuần đã đổi thưởng giải đặc biệt vé số Bạc Liêu.

Vé số Bến Tre, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 18-11, giải đặc biệt (dãy số 791950) trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ba Hoạch ở xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 19-11, giải đặc biệt (dãy số 646960) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Kim Sánh ở xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Đồng Nai tuần qua trúng giải đặc biệt tại TP HCM. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương

Vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 19-11, giải đặc biệt (dãy số 300167) trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TP HCM.

Vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải đặc biệt (dãy số 380451) trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng cũng là đại lý vé số Trường Thịnh ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 20-11, giải đặc biệt (dãy số 289313) trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ba Xuyên và đại lý Hoa Duyên ở tỉnh Tây Ninh.

Vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 21-11, giải đặc biệt (dãy số 361844) trúng tại TP HCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phương Nghi, đại lý Kim Hía và đại lý Ngọc Yến ở TP HCM.

Vé số Bình Dương, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải đặc biệt (dãy số 307676) cũng trúng tại tỉnh TP HCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Minh Nhựt ở TP HCM.

Vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng ngày 21-11, giải đặc biệt (dãy số 983640) trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Bé Quang ở xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau.

Vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 22-11, giải đặc biệt (dãy số 480092) được xác định trúng tại TP HCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long và đại lý vé số Tài Lộc ở TP HCM.

Vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số Long An, đã xác định được khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 144416) tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 22-11, giải đặc biệt trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ngọc Thảo và đại lý vé số Trần Tâm ở Cà Mau.

Tuần trước, kết quả xổ số miền Nam cho thấy vé số trúng giải đặc biệt tại tỉnh Tây Ninh 7 lần, Vĩnh Long 4 lần, TP HCM 3 lần và Cà Mau 2 lần