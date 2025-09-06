Người đàn ông khá giả trúng số 28 tỷ đồng: Bất ngờ số tiền tán lộc cho 5 anh em

Mới đây, thông tin một người đàn ông đã trúng số độc đắc với giải thưởng là 28 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân) tiếp tục khiến dân mạng xôn xao. Theo đó, người đàn ông này đã trúng 14 tờ vé số độc đắc, dãy số 954351, thuộc đài Đà Lạt, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31/8.

Đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (tỉnh Trà Vinh cũ) xác nhận đã đổi thưởng cho vị khách may mắn nói trên.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, phía đại lý vé số tiết lộ, người đàn ông này có điều kiện kinh tế khá giả, ông mua giúp người bán dạo 28 tờ vé số vào hôm 31/8. Mua xong, ông này cũng không để ý, đến ngày 3/9 mới đem xổ số ra dò kết quả thì mới biết mình đã trúng 14 tờ độc đắc.

14 tờ vé số trúng giải độc đắc.

Khi đi đổi thưởng, người đàn ông nhận toàn bộ tiền trúng thưởng bằng tiền mặt và chia cho 5 người anh em mỗi người 1 tỷ đồng. Số tiền còn lại, ông này đem gửi ngân hàng. Câu chuyện khiến nhiều người bất ngờ, trầm trồ vì số tiền quá lớn. Mọi người cũng ngưỡng mộ sự hào phóng của người đàn ông khi đã chia số tiền không nhỏ cho những người thân của mình.

Trước đó vào 4/9, một phụ nữ ở Đà Lạt cũng dò kết quả xổ số và ngỡ ngàng khi biết 5 tờ vé số mình mua giúp người bán dạo đã trúng giải độc đắc.

Được biết, 5 tờ vé số nói trên được người phụ nữ mua khi đã gần đến giờ quay thưởng. Thấy người bán dạo còn vài tấm vé số trên tay nên chị đã mua hết. Những tờ vé số mang 500693 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3/9 đã giúp người phụ nữ trúng 10 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Sau khi biết tin trúng thưởng, người phụ nữ đã liên hệ đại lý vé số mang tiền mặt đến tận nhà để đổi thưởng. Vị khách may mắn cũng vốn có điều kiện kinh tế khá giả, thường xuyên làm việc thiện. Sau khi trúng số, chị chia sẻ chắc chắn sẽ làm từ thiện và bày tỏ vui mừng vì số tiền thưởng sẽ giúp chị giúp đỡ được nhiều người hơn.