Trường học ở Hà Nội lên tiếng sau khi công khai học sinh khuyết tật, nhà nghèo, bố mẹ bỏ nhau trên màn hình led: Dân mạng vẫn phản ứng gay gắt

Mới đây, một trường tiểu học ở Hà Nội đã gây xôn xao dư luận khi công khai danh sách học sinh khó khăn trên màn hình Led lớn. Màn hình này được chiếu trước toàn bộ phụ huynh và học sinh toàn trường, ghi rõ hoàn cảnh của các em nhỏ khi nhận phần quà hỗ trợ.

Theo đó, trên màn hình lớn là danh sách học sinh khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bỏ nhau ở với bà... được công khai trước toàn trường.

Xôn xao một trường học công khai danh sách học sinh khó khăn. Ảnh: FB

Thông tin này ngay lập tức tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số phụ huynh cho rằng việc công khai như vậy có thể khiến các em nhỏ bị tổn thương, mặc cảm hoặc trở thành đề tài bàn tán của bạn bè. "Những em đã khó khăn lại càng dễ bị gắn mác, thậm chí bị trêu chọc. Việc hỗ trợ nên kín đáo, nhân văn hơn", một phụ huynh chia sẻ.

Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng nhà trường muốn minh bạch trong việc trao quà, để phụ huynh biết rõ đối tượng nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, cách thức thực hiện lại chưa phù hợp, dễ gây tác động tâm lý tiêu cực cho học sinh.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, nhiều ý kiến kêu gọi ngành giáo dục cần sớm đưa ra hướng dẫn cụ thể để tránh những trường hợp tương tự.

Trước phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, ngày 6/9, trên fanpage của trường tiêu học nói trên đã đăng tải một bức thư xin lỗi.

Thư xin lỗi được đăng tải trên fanpage của trường tiểu học

Nguyên văn bức thư xin lỗi như sau:

"THƯ XIN LỖI

Kính gửi: Quý phụ huynh, học sinh!

Trong Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 vừa qua, Trường Tiểu học T.T đã có sơ suất lớn khi trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự.

Nhà trường nhận thức sâu sắc rằng đây là một sai sót rất đáng tiếc và cũng là bài học đắt giá để nhà trường hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và giáo dục.

Trân trọng xin lỗi và cảm ơn!".

Tuy nhiên, động thái này của nhà trường vẫn khiến cư dân mạng bức xúc. Nhà trường đã phải khoá phần bình luận trên fanpage để tránh những ý kiến không hay từ người dùng mạng nhưng bài đăng nói trên phẫn nhận về hơn 1.000 lượt phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng chỉ một lời xin lỗi là chưa đủ để xoa dịu cảm xúc của các phụ huynh và học sinh bị ảnh hưởng. Có ý kiến gay gắt cho rằng nhà trường đã vô tình biến sự hỗ trợ thành một sự “bêu tên”, làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ nhỏ. Thậm chí, một số phụ huynh đặt câu hỏi liệu người lớn có thực sự thấu hiểu và đặt mình vào vị trí của học sinh trước khi đưa ra quyết định hay không.

Một số ý kiến khác thì cho rằng nhà trường đã nhận ra sai sót và đứng ra xin lỗi, coi đây là một bài học để các đơn vị giáo dục khác rút kinh nghiệm, tránh lặp lại trong tương lai.