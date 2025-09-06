Điểm khác biệt của bão số 7 Tapah sắp hình thành, miền Bắc đón mưa lớn trong 3 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 13h ngày 6/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50- 61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/h.

Điều kiện hoạt động của áp thấp nhiệt đới đang khá thuận lợi cho sự phát triển, với nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng trên 15 độ vĩ Bắc hiện ở ngưỡng 29-30°C.

Trong vùng hoạt động của áp thấp nhiệt đới, độ đứt gió cũng nhỏ, cộng thêm gió tây nam ở phía Nang hoạt động tương đối mạnh.

Vì thế, khả năng trong chiều tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, xác suất lên tới 70-80%. Nếu mạnh lên thành bão thì đây sẽ là cơn bão thứ 16 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão số 7 hoạt động trên Biển Đông, theo danh sách tên quốc tế là Tapah.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng cao mạnh thành bão số 7. (Nguồn: NCHMF)

Cũng theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới/bão này hình thành trên khu vực phía Bắc của Biển Đông, trong khi lưỡi áp cao cận nhiệt đới hình thế chính quyết định tới đường đi, hướng di chuyển của các cơn áp thấp nhiệt đới/bão lại có xu hướng suy yếu.

"Cơn áp thấp nhiệt đới/bão này nằm ở phần phía Tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, theo xu hướng đường dẫn, cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc là chủ đạo, khả năng di chuyển sâu của bão hướng về phía đất liền nước ta không cao. Bão có thể đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc.

Hiện tại, dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định, cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trong ngày 8/9. Khi đổ bộ, cường độ của bão có thể đạt tới cấp 10-11, giật tới cấp 13-14", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.

Dự báo của Việt Nam cũng khá tương đồng với các dự báo quốc tế. Việt Nam nhận định, trong tối và đêm 6/9, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão số 7, cường độ mạnh nhất khi áp sát vùng bờ biển đất liền của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ đạt cấp 10, giật cấp 13. Thời gian đổ bộ vào đất liền Trung Quốc khoảng sáng và trưa 8/9.

Cơ quan khí tượng cũng chỉ ra điểm khác biệt của cơn bão số 7. Theo đó, đây là cơn bão hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới, vị trí hình thành của bão là ở khu vực phía Bắc của Biển Đông. Tuy nhiên, điểm hình thành bão khá cao, ở phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, hướng di chuyển lệch nhiều lên phía Bắc. Khoảng thời gian mà bão thường tác động đến Bắc Bộ và bắt đầu lệch xuống phía Nam, ảnh hưởng tới Trung Bộ, nhưng cơn bão này lại đổ bộ vào Trung Quốc.

"Tuy đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng sau khi đổ độ, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó trôi theo hướng Tây, về phía nước ta. Khả năng khoảng từ chiều và đêm 9-11/9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là trung du và vùng núi Đông Bắc Bộ", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết thêm.