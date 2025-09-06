Công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình, nhà trường có vi phạm?

Ngày 6/9, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh và thông tin sự việc một trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã công khai danh sách học sinh khó khăn trên màn hình Led lớn. Màn hình này được chiếu trước toàn bộ phụ huynh và học sinh toàn trường, ghi rõ hoàn cảnh của các em nhỏ khi nhận phần quà hỗ trợ.

“Thật sự chưa bao giờ phía nhà trường tự đặt ra câu hỏi, liệu các con có cảm thấy buồn và tổn thương cũng như xấu hổ với các bạn cùng trường hay không?”, thông tin chia sẻ.

Danh sách học sinh có hoàn cảnh được đăng tải công khai trên màn hình nhà trường

Trao đổi với PV, Ts. Ls Đặng Văn Cường - Ủy viên ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho rằng: nhà trường công khai danh sách trên màn hình trước tất cả học sinh và phụ huynh tham dự là muốn thể hiện sự công khai, tuy nhiên lại thiếu tế nhị và có thể tạo tâm lý áp lực không tốt cho một số em.

Vào đầu năm học mới không ít học sinh và phụ huynh lo lắng trước các khoản chi phí, mua sắm đầu năm, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều trường hợp các em có hoàn cảnh đặc biệt sống thiếu cha, thiếu mẹ hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn éo le thì đầu năm học mới, khi các bạn hân hoan đến lớp thì các em nhỏ này lại cảm thấy tủi thân, tự ái, thậm chí khó khăn trong việc mua sắm quần áo, sách vở và các chi phí phát sinh đầu năm học.

Bởi vậy, những tấm lòng tương thân, tương ái, sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà trường và các nhà hảo tâm đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là điều có ý nghĩa và nên làm.

Tuy nhiên cách làm như thế nào để phát huy tối đa truyền thống tốt đẹp, không gây tổn thương thêm cho các em là điều cần làm. Công khai minh bạch là tốt, nhưng đôi khi công khai minh bạch không đúng cách có thể tạo ra sự phản cảm, tổn thương cho những người trong cuộc.

“Trong câu chuyện này, nhìn nhận về góc độ pháp lý thì những thông tin của các em được công khai trong phạm vi nhà trường cũng không phải là vấn đề vi phạm, thông tin nhân thân của các em cũng không quá chi tiết. Tuy nhiên, những thông tin trên có phần là cụ thể quá mức và không cần thiết, đặc biệt là những thông tin chi tiết về hoàn cảnh nhân thân của các em. Những thông tin đó có thể khiến cho các phụ huynh đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ nhưng cũng có thể gây tổn thương cho các em những thông tin đó được công khai trước toàn trường”.

Một số ý kiến bày tỏ quan điểm

Ông Cường nhấn mạnh, đây là bài học rút kinh nghiệm cho cơ sở giáo dục này cũng như các cơ sở giáo dục khác, các hoạt động từ thiện trong xã hội.

Người xưa nói của cho không bằng cách cho, những người khó khăn thường dễ tự ti và dễ tự ái, nếu các hoạt động thiện nguyện làm không đúng cách, thiếu tế nhị thì chưa chắc đã phát huy được giá trị, mục đích của các hoạt động có ý nghĩa này.

Đặc biệt là khi công khai các thông tin nhân thân của cá nhân người khác thì phải được người có thông tin đồng ý.

Việc công khai minh bạch tài chính là cần thiết, tuy nhiên mức độ công khai đến đâu, đặc biệt là thông tin nhân thân, hoàn cảnh của những người đang gặp khó khăn mà công khai với những nhà hảo tâm, thì phải xin ý kiến của họ và mức độ công khai nên hạn chế. Tránh việc thông tin công khai rộng rãi, chi tiết có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, đời sống riêng tư cá nhân. Hoặc, các đối tượng lừa đảo có thể sử dụng các thông tin đó để thực hiện các hành vi kêu gọi quyên góp từ thiện, thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.